  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

12/09/2025 11:38

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２４％，有色、鋼鐵股集體走強

　　《經濟通通訊社１２日專訊》滬綜指繼續攀高，今日盤中逼近三千九、最高見
３８９２﹒７４點，半日收升０﹒２４％報３８８４﹒７１點；創業板回吐，早盤一度跌超１％
，上午收跌０﹒５２％；深成指則升０﹒１５％。滬深兩市半日成交額１６３１０億元（人民幣
．下同），較上個交易日同時段成交增量１５１２億元或１０﹒２％。
　
　　有色、鋼鐵股集體走強，北方銅業（深：０００７３７）、湖南白銀（深：００２７１６）
升停；現貨白銀短線走高突破４２美元╱盎司，漲幅超１％，續創２０１１年９月來新高。鋼鐵
板塊半日升２﹒４％，華菱鋼鐵（深：０００９３２）漲８﹒９％，公司１０日晚間公告稱，股
東信泰人壽於２０２５年７月１１日至９月１０日期間以集中競價交易方式累計增持公司股份
６９０８﹒６２萬股，並計劃自本公告披露之日起６個月內，繼續增持公司股份數量不低於總股
本的１％且不超過總股本的２％。
　
　　另外，房地產板塊漲幅居前，香江控股（滬：６００１６２）等封板。深圳出台樓市新政後
，當地市場出現回溫跡象。據深圳中原研究中心監測數據，９月６日－１１日，深圳全市二手住
宅過戶量９３５套，較８月同期增長１４％，較去年同期增長３３％；深圳中原二手成交量較８
月同期增長２４％，門店日均帶看量較月初（９月１日－５日）上漲４２﹒９％。（ｒｙ）

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處