《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２４％，有色、鋼鐵股集體走強

《經濟通通訊社１２日專訊》滬綜指繼續攀高，今日盤中逼近三千九、最高見

３８９２﹒７４點，半日收升０﹒２４％報３８８４﹒７１點；創業板回吐，早盤一度跌超１％

，上午收跌０﹒５２％；深成指則升０﹒１５％。滬深兩市半日成交額１６３１０億元（人民幣

．下同），較上個交易日同時段成交增量１５１２億元或１０﹒２％。



有色、鋼鐵股集體走強，北方銅業（深：０００７３７）、湖南白銀（深：００２７１６）

升停；現貨白銀短線走高突破４２美元╱盎司，漲幅超１％，續創２０１１年９月來新高。鋼鐵

板塊半日升２﹒４％，華菱鋼鐵（深：０００９３２）漲８﹒９％，公司１０日晚間公告稱，股

東信泰人壽於２０２５年７月１１日至９月１０日期間以集中競價交易方式累計增持公司股份

６９０８﹒６２萬股，並計劃自本公告披露之日起６個月內，繼續增持公司股份數量不低於總股

本的１％且不超過總股本的２％。



另外，房地產板塊漲幅居前，香江控股（滬：６００１６２）等封板。深圳出台樓市新政後

，當地市場出現回溫跡象。據深圳中原研究中心監測數據，９月６日－１１日，深圳全市二手住

宅過戶量９３５套，較８月同期增長１４％，較去年同期增長３３％；深圳中原二手成交量較８

月同期增長２４％，門店日均帶看量較月初（９月１日－５日）上漲４２﹒９％。（ｒｙ）

