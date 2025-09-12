  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

12/09/2025 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒１２％上攻三千九失敗，按周升１﹒…

　　《經濟通通訊社１２日專訊》滬綜指今日衝高回落，全日微跌０﹒１２％，報３８７０﹒６
點，盤中上攻三千九，以３８９２點創下１０年新高；深成指收跌０﹒４３％，創業板指吐
１﹒０９％。滬深兩市全天成交２﹒５２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增８３２億或
３﹒４％。摩根士丹利稱，在６月之後的強勁走勢後，投資者暫時可能會進行獲利了結，並等待
宏觀、政策和基本面的清晰信
號。
　
　　本周中國公布８月一系列經濟數據，進出口同比增速均放緩，其中出口增速創半年新低；當
月ＣＰＩ同比再次轉負並創下半年最大跌幅，而ＰＰＩ同比跌幅則為四個月最窄。下周一工業、
固投和消費數據將出爐，機構預測卻喜憂參半。外圍方面，美國敦促歐盟及Ｇ７向中國及印度加
徵關稅，以此施壓普京；而墨西哥已經宣布將把中國汽車關稅提高至５０％。滬綜指本周交易日
升跌互見，全周保住１﹒５２％升幅。
　
　　盤面上，今日芯片股逆勢大漲，芯原股份（滬：６８８５２１）升２０％封板，公司披露在
手訂單金額３０﹒２５億元，已連續七個季度保持高位，創公司歷史新高。７月１日至９月１１
日，芯原股份新簽訂單１２﹒０５億元，較去年第三季度全期大幅增長８５﹒８８％，新簽訂單
已創歷史新高，其中ＡＩ算力相關的訂單佔比約６４％。
　
　　下跌方面，保險、券商等金融股走低；食品飲料、酒店餐飲等消費板塊亦疲。個股跌多漲少
，滬深兩市超近３２００股飄綠。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４５２２﹒００　　－０﹒５７　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３８７０﹒６０　　－０﹒１２　　　１０９３８﹒１０　　
　　深證成指　　１２９２４﹒１３　－０﹒４３　　　１４２７１﹒２０　　
　　創業板指　　３０２０﹒４２　　－１﹒０９　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１３３８﹒０２　　＋０﹒９０　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６３﹒１９　　－０﹒３９　　　　　２﹒００　　　　
　　深證Ｂ指　　１３５９﹒４５　　－０﹒３０　　　　　１﹒２８　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處