《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒１２％上攻三千九失敗，按周升１﹒…

《經濟通通訊社１２日專訊》滬綜指今日衝高回落，全日微跌０﹒１２％，報３８７０﹒６

點，盤中上攻三千九，以３８９２點創下１０年新高；深成指收跌０﹒４３％，創業板指吐

１﹒０９％。滬深兩市全天成交２﹒５２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增８３２億或

３﹒４％。摩根士丹利稱，在６月之後的強勁走勢後，投資者暫時可能會進行獲利了結，並等待

宏觀、政策和基本面的清晰信

號。



本周中國公布８月一系列經濟數據，進出口同比增速均放緩，其中出口增速創半年新低；當

月ＣＰＩ同比再次轉負並創下半年最大跌幅，而ＰＰＩ同比跌幅則為四個月最窄。下周一工業、

固投和消費數據將出爐，機構預測卻喜憂參半。外圍方面，美國敦促歐盟及Ｇ７向中國及印度加

徵關稅，以此施壓普京；而墨西哥已經宣布將把中國汽車關稅提高至５０％。滬綜指本周交易日

升跌互見，全周保住１﹒５２％升幅。



盤面上，今日芯片股逆勢大漲，芯原股份（滬：６８８５２１）升２０％封板，公司披露在

手訂單金額３０﹒２５億元，已連續七個季度保持高位，創公司歷史新高。７月１日至９月１１

日，芯原股份新簽訂單１２﹒０５億元，較去年第三季度全期大幅增長８５﹒８８％，新簽訂單

已創歷史新高，其中ＡＩ算力相關的訂單佔比約６４％。



下跌方面，保險、券商等金融股走低；食品飲料、酒店餐飲等消費板塊亦疲。個股跌多漲少

，滬深兩市超近３２００股飄綠。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４５２２﹒００ －０﹒５７

上證指數 ３８７０﹒６０ －０﹒１２ １０９３８﹒１０

深證成指 １２９２４﹒１３ －０﹒４３ １４２７１﹒２０

創業板指 ３０２０﹒４２ －１﹒０９

科創５０ １３３８﹒０２ ＋０﹒９０

Ｂ股指數 ２６３﹒１９ －０﹒３９ ２﹒００

深證Ｂ指 １３５９﹒４５ －０﹒３０ １﹒２８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

