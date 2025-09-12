【人行操作】人行２３００億逆回購利率持平，全周放水１９６１億

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，今日進行２３００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒４％。
公開市場今日有１８８３億元逆回購到期，即今日淨投放４１７億元。
本周人行進行１２６４５億元逆回購，對沖有１０６８４億元逆回購到期，即全周共放水
１９６１億元。（ｊｑ）
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
12/09/2025 09:25
《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，今日進行２３００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒４％。
公開市場今日有１８８３億元逆回購到期，即今日淨投放４１７億元。
本周人行進行１２６４５億元逆回購，對沖有１０６８４億元逆回購到期，即全周共放水
１９６１億元。（ｊｑ）
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N