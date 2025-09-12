  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

12/09/2025 09:25

【人行操作】人行２３００億逆回購利率持平，全周放水１９６１億

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，今日進行２３００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒４％。
　
　　公開市場今日有１８８３億元逆回購到期，即今日淨投放４１７億元。
　
　　本周人行進行１２６４５億元逆回購，對沖有１０６８４億元逆回購到期，即全周共放水
１９６１億元。（ｊｑ）

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處