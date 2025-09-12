【人行操作】人行２３００億逆回購利率持平，全周放水１９６１億

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，今日進行２３００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購，中標利率持平１﹒４％。



公開市場今日有１８８３億元逆回購到期，即今日淨投放４１７億元。



本周人行進行１２６４５億元逆回購，對沖有１０６８４億元逆回購到期，即全周共放水

１９６１億元。（ｊｑ）

