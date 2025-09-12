  • 會員
12/09/2025 09:35

《中國要聞》乘聯分會崔東樹：當局未對恢復新能源車購置稅明確…

　　《經濟通通訊社１２日專訊》對於中國明年起對新能源汽車恢復徵收車輛購置稅（下稱「車
購稅」）且稅率減半的話題，乘聯分會秘書長崔東樹昨（１１日）接受內媒《每日經濟新聞》訪
問時分析稱，當前相關部門並未就新能源車是否在明年１月１日起恢復徵收車購稅明確表態，最
終還需以相關主管部門公告為準，「不要相信任何小道消息，一切按照正式文件走」。
　
　　崔東樹又認為，「新能源汽車免徵車購稅政策的結束，是政策端進行正常車輛管理的必然趨
勢」，不僅是政府主管部門逐步規範新能源汽車市場競爭的重要舉措，也預示著中國完成了將新
能源汽車逐步發展成強大產業的階段性任務。
　
　　他指出，經過多年發展，中國新能源汽車市場已經比較成熟，銷量接近整體汽車銷量的
５０％，新能源乘用車單月市場佔有率更是連續多個月過半，這些都為新能源汽車購置稅政策的
調整提供了依據」。
　
　　中國自２０１４年９月１日起對購置新能源汽車實行免徵車購稅，該政策隨後於２０１７年
、２０２０年、２０２２年延期，到２０２３年再宣布延長。該份在２０２３年６月由財政部、
稅務總局、工信部聯合發布的《關於延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》明確，
對購置日期在２０２４年１月１日至２０２５年１２月３１日期間的新能源汽車免徵車輛購置稅
，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過３萬元人民幣；對購置日期在２０２６年１月１日至
２０２７年１２月３１日期間的新能源汽車減半徵收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅
額不超過１﹒５萬元人民幣。
　
　　因此，輿論近期熱議明年起當局對新能源汽車恢復徵收車購稅，但尚有兩年「減稅期」。
（ｓｌ）

