12/09/2025 10:59

追覓科技跨界造車，已完成首輪融資，正於德國選地建車廠

　　《經濟通通訊社１２日專訊》以掃地機器人起家的內地智能家電企業追覓科技
（Ｄｒｅａｍｅ）近期大力拓展不同業務。據《新浪科技》報道，在宣布跨界造車１５天後，追
覓汽車今日宣布已完成首輪融資。報道並指，目前追覓汽車正在毗鄰特斯拉德國工廠所在地進行
建廠選址，新工廠面積預計是特斯拉柏林工廠的１﹒２倍。
　
　　追覓於８月２８宣布造車，首款車型將是對標德國福士汽車旗下超跑品牌布加迪威龍
（Ｂｕｇａｔｔｉ　Ｖｅｙｒｏｎ）的超豪華純電產品，計劃２０２７年亮相。追覓當時透露，
第一份造車計劃書早在２０１３年寫下，用１２年時間等到造車的「時代時機」，目前已組建了
近千人的造車團隊，將造「世界上速度最快的車」。
　
＊成立天文業務ＢＵ，首款智能天文望遠鏡將可「一鍵觀星」＊
　
　　與此同時，追覓周三（１０日）宣布正式成立天文業務ＢＵ，首次系統化提出「空天地一體
化」生態戰略。據介紹，追覓天文ＢＵ將聚焦智能天文光學系統，正在攻克大口徑光學鏡片量產
難題，首款智能天文望遠鏡或採用超大口徑設計，可實現「一鍵觀星」及ＡＩ自動補償大氣抖動
、智能識別追蹤深空天體等功能。
　
＊追覓創辦人：旗下多個業務將在全球各交易所ＩＰＯ＊
　
　　追覓科技創始人俞浩當天（９月１０日）還在朋友圈表示，從明年年底開始，追覓生態旗下
多個業務將會在全球各交易所批量ＩＰＯ。有知情人士透露，目前追覓科技各個業務公司都有單
獨的ＩＰＯ計劃。
　
　　另外，追覓曾在８月下旬確認拓展無人機業務的消息。在７月被爆將進軍充電寶賽道時，追
覓透露該業務處於前期規劃階段。（ｓｌ）

