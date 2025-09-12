  • 會員
12/09/2025 11:38

【ＡＩ】螞蟻發布ＡＩ眼鏡可信連接技術框架ｇＰａｓｓ，已應用…

　　《經濟通通訊社１２日專訊》螞蟻集團今日在２０２５外灘大會上發布全球首個智能眼鏡可
信連接技術框架－－ｇＰａｓｓ。該技術具備「安全、交互、連接」三大核心能力，支撐ＡＩ眼
鏡向用戶超級助手演進。
　
　　ｇＰａｓｓ已率先應用於Ｒｏｋｉｄ、小米、夸克、雷鳥等眼鏡品牌，實現「看一下支付」
，未來還將在文旅、出行、醫療等場景中釋放更多技術潛能。比如在醫療健康場景，通過
ｇＰａｓｓ，用戶可通過ＡＩ眼鏡便捷地使用健康諮詢、ＡＩ問診、就診提醒、藥品解讀等服務

　
　　據介紹，在安全方面，ｇＰａｓｓ借助可信身份流通、端到端加密、設備認證等技術，確保
「設備是本人」，構建信息傳輸的安全屏障，全面保障用戶信息安全與隱私。目前，ｇＰａｓｓ
已成功適配Ａｎｄｒｏｉｄ和ＲＴＯＳ雙系統芯片級安全方案。
　
　　在交互方面，ｇＰａｓｓ集成聲紋、虹膜、指紋等無感核身技術，實現「用戶是本人」的便
捷安全驗證，確保所有操作均由本人完成，提升使用可靠性與安全性。
　
　　在連接方面，ｇＰａｓｓ可智能識別用戶所處時間與空間，支持與多種智能體間實現即時、
安全的消息交互，具備跨端同步、消息優化及多模態提醒等功能，帶來高效自然的體驗。
（ｓｌ）

