《Ａ股焦點》釀酒板塊疲軟，上半年酒類市場景氣指數４７﹒１４…

《經濟通通訊社１２日專訊》據貴州媒體報道，第十四屆中國（貴州）國際酒類博覽會周三

（１０日）舉行，會上發布了中國酒類市場景氣指數（試運行）首期成果。經調研論證２７個省

區市、超５０萬家終端後計算得出，今年前６月，中國酒類市場景氣指數為４７﹒１４，處於微

弱不景氣區間。



從渠道來看，分化明顯，線上終端逆勢領跑，傳統渠道深度承壓。從酒種來看，啤酒領先，

白酒、葡萄酒承壓。從度數來看，低度化趨勢加強，啤酒、新酒飲、中度白酒成為消費新驅動。



Ａ股釀酒板塊逆市跌，半日跌０﹒６３％。其中，酒鬼酒（深：０００７９９）挫３﹒５％

，舍得酒業（滬：６００７０２）跌２﹒３％，百潤股份（深：００２５６８）跌１﹒９％，燕

京啤酒（深：０００７２９）、迎駕貢酒（滬：６０３１９８）跌逾１％，珠江啤酒

（深：００２４６１）、貴州茅台（滬：６００５１９）、五糧液（深：０００８５８）跌逾

０﹒５％



據介紹，中國酒類市場景氣指數是由中國酒類流通協會聯合北京盛初諮詢、尼爾森等權威機

構歷經多輪調研、反覆論證，耗時半年構建，以反映酒類終端市場整體發展態勢和行業波動趨勢

，覆蓋全國２７個省、自治區、直轄市超５０萬家終端。景氣指數取值範圍在０－１００之間，

以５０為臨界值：大於５０反映酒類市場處於景氣狀態，小於５０反映酒類市場處於不景氣狀態

。



中國酒類流通協會會長秦書堯表示，中國酒類市場景氣指數是穿透市場迷霧、把握行業規律

的重要工具，未來，協會將持續優化指數體系搭建及相關成果，為行業轉型升級提質增效提供重

要工具和支撐。（ｓｌ）

