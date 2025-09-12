榮耀中國區線下零售渠道據報啟改革，取消一級代理部分改廠家直供

《經濟通通訊社１２日專訊》據《界面新聞》報道，國產手機品牌榮耀在中國區開啟線下零

售渠道改革，首批試點有１０個省份（自治區、直轄市）將取消原來的「國包」（一級代理商）

，其中黑龍江、吉林、雲南、貴州、新疆改為由廠家直供，浙江、北京、上海、天津、深圳由深

圳愛施德股份（深：００２４１６）接「省包」（二級代理商）。報道指，值得注意的是，此次

改革並非中國區主導。



在廠家組織層面，部分星耀、前錦、促銷員，員工關係轉入「新省包」，省代表處核心崗位

（省長、銷售主管、零售主管、財務、ＨＲＢＰ）全部保留，體驗店併入零售體系，地市僅保留

核心崗位（地市經理、零售經理、ＫＡ經理），非核心崗轉「新省包」。省內國省包視試點情況

進行人力調整，視情況將給予賠償。



報道引述榮耀員工稱，此次改革意在使公司組織扁平化，渠道點位還原至廠家，在公司盈利

、產品定價、客戶點位等方面更加靈活。



＊此次改革或意在「削減成本」為上市做準備＊



原「國包」北京松聯員工則透露，「後續渠道是要減少中間商，這次試點以後就沒有國包這

個名稱了，就全是省包，不過松聯仍保留了ＦＤ資格（Ｆａｃｔｏｒｙ Ｄｉｒｅｃｔ）」。該

員工並認為，榮耀此舉是在「削減成本」為上市做準備，其本人也做好了「被離職」的準備。



據中國證監會網站顯示，榮耀終端股份有限公司已於今年６月獲得上市輔導備案，輔導券商

為中信證券。今年７月，榮耀ＣＦＯ彭求恩表示，榮耀上市目前已進入上市輔導期，該階段預計

將持續至少三個月，目前進展順利。



報道又引述手機渠道人士認為，榮耀原來的省包加國包方式太雜亂，效率非常低，改革可使

得榮耀的終端業務變得更加健康，更能實現明年的業績目標。（ｓｌ）



