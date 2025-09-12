  • 會員
AH股新聞

12/09/2025 15:30

《車企血戰》哪吒汽車首召開債權人會議，確認債權約５１億，另…

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據《第一財經》報道，哪吒汽車品牌運營方合眾新能源汽車股
份有限公司破產重整案今日上午以網絡形式召開第一次債權人會議。報道引述線上參會人士指，
會上破產管理人披露，截止８月３１日，共有１６３１家債權人向法院申報債權，申報債權的總
金額為２６０多億元（人民幣．下同），其中，已完成審查確認的債權共１３４０條，確認的債
權總金額為５１億元左右。
　
　　除了上述債權人外，截止２０２５年８月底，合眾新能源及其關聯公司目前尚拖欠５０００
餘名職工的工資、經濟補償金、補貼福利、報銷款項、公積金等共計約４﹒６億元。
　
＊帳戶資金帳面餘額約１５４５﹒９１萬，尚有約９３億元應收帳款＊
　
　　管理人同時披露，債務人帳戶的貨幣資金帳面餘額約為１５４５﹒９１萬元，其中承兌保證
金４２萬元左右，銀行存款則在１５００萬元左右。另外，合眾新能源目前尚有９３億元左右的
應收帳款。
　
　　會議透露，為維持哪吒汽車的正常運營，管理人一方面與供應商談判，以維持車機服務系統
運行，另針對很多員工的工資薪金已緩發半年導致部分核心崗位人才流失的現狀，一方面對在職
人員全薪計發工資，另一方對部分在職高管工資過高情況採取實發工資金額封頂、創始合夥人停
發工資等調控方案。
　
　　會議並提到，目前哪吒汽車車主規模超過４０萬，海外用戶總保有量超２﹒５萬。
　
＊哪吒汽車車聯網流量服務被停機，需車主自費恢復＊
　
　　另有內媒報道，昨日（１１日）開始，哪吒車主陸續收到「斷網短信」，被告知因哪吒汽車
拖欠服務費，車聯網流量服務將停機。車主需通過相關服務提供商聯想懂的通信旗下「懂的車聯
」公眾號自費購買流量包恢復功能。哪吒汽車方面昨晚發聲明致歉，呼籲車主駕車時隨身攜帶哪
吒汽車智能鑰匙。（ｓｌ）
　

