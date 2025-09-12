【聚焦數據】內地８月末Ｍ２增８﹒８％勝預期，Ｍ１增速加快至…

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，８月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額３３１﹒９８
萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒８％，略優於預期的增長８﹒７％，增幅與７月相同。
狹義貨幣（Ｍ１）餘額１１１﹒２３萬億元，同比增長６％，增速較７月的５﹒６％加快。
流通中貨幣（Ｍ０）餘額１３﹒３４萬億元，同比增長１１﹒７％。前八個月淨投放現金
５２０８億元。（ｓｌ）
12/09/2025 17:25
