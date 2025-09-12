【聚焦數據】８月新增人民幣貸款５９００億元，遜預期

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，前八個月人民幣貸款增加１３﹒４６萬億元（

人民幣．下同），按上月公布的前七個月人民幣貸款增加１２﹒８７萬億元計算，８月新增人民

幣貸款５９００億元，大遜預期的８０００億元，７月為減少５００億元。



前八個月，分部門看，住戶貸款增加７１１０億元，其中，短期貸款減少３７２５億元，中

長期貸款增加１﹒０８萬億元；企（事）業單位貸款增加１２﹒２２萬億元，其中，短期貸款增

加３﹒８２萬億元，中長期貸款增加７﹒３８萬億元，票據融資增加８７７８億元；非銀行業金

融機構貸款增加１２２７億元。



８月末，本外幣貸款餘額２７３﹒０２萬億元，同比增長６﹒６％。月末人民幣貸款餘額

２６９﹒１萬億元，同比增長６﹒８％。



８月末，外幣貸款余額５５１７億美元，同比下降７﹒１％。前八個月外幣貸款增加９６億

美元。



＊８月新增人民幣存款２﹒０６萬億元＊



存款方面，前八個月人民幣存款增加２０﹒５萬億元，按上月公布的前七個月人民幣存款增

加１８﹒４４萬億元計算，８月新增人民幣存款２﹒０６萬億元，７月為新增５０００億元。



前八個月，住戶存款增加９﹒７７萬億元，非金融企業存款增加６１０６億元，財政性存款

增加２﹒２１萬億元，非銀行業金融機構存款增加５﹒８７萬億元。



８月末，本外幣存款餘額３２９﹒９６萬億元，同比增長８﹒８％。月末人民幣存款餘額

３２２﹒７３萬億元，同比增長８﹒６％。



８月末，外幣存款餘額１﹒０２萬億美元，同比增長１９﹒４％。前八個月外幣存款增加

１６５４億美元。（ｓｌ）

