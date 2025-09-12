【聚焦數據】８月末社融規模存量４３３﹒６６萬億元，同比增８…

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，初步統計，２０２５年８月末社會融資規模存

量為４３３﹒６６萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒８％。



其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２６５﹒４２萬億元，同比增長６﹒６％；對實

體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒１９萬億元，同比下降２１％；委託貸款餘額為

１１﹒１５萬億元，同比下降０﹒６％；信託貸款餘額為４﹒４９萬億元，同比增長５﹒５％；

未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒１２萬億元，同比下降４﹒１％；企業債券餘額為３３﹒４７

萬億元，同比增長３﹒７％；政府債券餘額為９１﹒３６萬億元，同比增長２１﹒１％；非金融

企業境內股票餘額為１１﹒９９萬億元，同比增長３﹒４％。



從結構看，８月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６１﹒２％

，同比低１﹒２個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒３％，同比低

０﹒１個百分點；委託貸款餘額佔比２﹒６％，同比低０﹒２個百分點；信託貸款餘額佔比１％

，同比低０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒５％，同比低０﹒１個百分點；

企業債券餘額佔比７﹒７％，同比低０﹒４個百分點；政府債券餘額佔比２１﹒１％，同比高

２﹒２個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒１個百分點。（ｓｌ）

