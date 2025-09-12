微信：整治不實資訊、非法薦股等，４４５４個自媒體帳號關閉或…

《經濟通通訊社１２日專訊》微信今日發文稱，自平台開展「清朗．整治『自媒體』發布不

實信息」專項行動以來，共處置違規內容３１３３４條，處置帳號４４５４個，視違規情況結合

專項要求與平台規則，採取包括限制流量、禁止新增粉絲、暫停營利權限、禁言、封號等階梯性

處置。



微信指，該專項行動旨在整治「自媒體」發布不實信息行為，重點打擊惡意蹭炒誤導公眾、

多種手段歪曲事實、不做標註以假亂真、專業領域信息不實等四類違規內容和行為。



其中，「轉＊＊偶」、「賣＊＊楓」、「荷＊＊中」、「她＊＊歌」、「覽＊＊非」等帳號

，長期發布虛假軍事工程信息、拼接舊聞內容、編造重大事故起因進展等不實內容，利用公眾對

國防安全、重大社會事件的關切心理博取流量，通過混淆視聽擾亂網絡秩序。此類信息干擾了正

常傳播秩序，也可能引發社會不良影響，平台已對相關賬號進行永久關閉。



「清＊＊８」、「實＊＊杰」、「陽＊＊頌」、「超＊＊評」、「＠＊＊人」等多個無資質

帳號，違規發布醫療診斷方案、歪曲解讀法律法規、違規提供財經投資建議及非法薦股等行為，

部分內容存在嚴重誤導性表述。此類行為不僅違反當局相關通知、規定，更可能造成損害公眾健

康、財產損失等次生風險。平台已對涉事帳號實施永久關閉或階段性禁言，並同步進行暫停營利

權限、禁止粉絲增長、關閉直播功能等一體化處置。此外，平台建立了專業資質核驗管理機制，

從嚴管控非認證主體發布相關領域內容。



此前，中央網信辦於今年７月２４日在全國啟動為期２個月的「清朗．整治『自媒體』發布

不實信息」專項行動，微信等平台配合展開自查。（ｓｌ）

