深圳高速公路（００５４８）獲接受註冊發行中期票據，註冊金額…

《經濟通通訊社１２日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，有關向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行中期票據，於近日收到該會簽發接受註冊通知
書，決定接受其中期票據註冊，註冊金額５０億元人民幣。
該集團指，註冊額度自接受註冊通知書落款之日起２年內有效，由招商銀行、中國農業銀行
、中國銀行、中國工商銀行、中信銀行和上海浦東發展銀行聯席主承銷。（ｗｈ）
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
12/09/2025 08:07
《經濟通通訊社１２日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，有關向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行中期票據，於近日收到該會簽發接受註冊通知
書，決定接受其中期票據註冊，註冊金額５０億元人民幣。
該集團指，註冊額度自接受註冊通知書落款之日起２年內有效，由招商銀行、中國農業銀行
、中國銀行、中國工商銀行、中信銀行和上海浦東發展銀行聯席主承銷。（ｗｈ）
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N