深圳高速公路（００５４８）獲接受註冊發行中期票據，註冊金額…

《經濟通通訊社１２日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布

，有關向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行中期票據，於近日收到該會簽發接受註冊通知

書，決定接受其中期票據註冊，註冊金額５０億元人民幣。



該集團指，註冊額度自接受註冊通知書落款之日起２年內有效，由招商銀行、中國農業銀行

、中國銀行、中國工商銀行、中信銀行和上海浦東發展銀行聯席主承銷。（ｗｈ）

