19/09/2025 15:29

《大行觀點》大摩：Ａ股市場情緒波動擴大，港股後市可望重拾動力

　　《環富通基金頻道１９日專訊》大摩發表研究報告指出，Ａ股市場情緒有所改善，成交量回
升。聯儲局如期降息２５個基點，該行預期下半年中國股市將迎來更強勁的資金流入，這與該行
近期美國巡迴推介時觀察到的情況一致，投資者對中國的興趣達到２０２１年以來的最高水平。
　
　　報告指出，Ａ股投資者情緒較上一周期有所改善，加權及簡單ＭＳＡＳＩ指標均較９月１０
日上升１５個百分點，分別至１２７％及１２１％。創業板、Ａ股、股指期貨及北向資金日均成
交額分別上升１８％至６６９億元人民幣、上升２０％至２３７９億元人民幣、上升２６％至
５１０億元人民幣及上升９％至１４４億元人民幣。
　
　　該行表示，８月份宏觀數據普遍低於市場預期，加上房地產市場進一步下滑。基建投資增速
下滑，反映政府債券融資支持的高基數效應。８月零售銷售增長放緩至３﹒４％，創９個月新低
，主要受補貼發放緩慢及以舊換新政策效果減弱影響。同時，出口放緩及去內卷化政策影響工業
生產及投資。該行中國經濟團隊預期９月底或第四季初將推出０﹒５－１萬億元人民幣的刺激方
案。
　
　　展望後市，該行認為，隨著Ａ股市場試圖突破２０１５年夏季調整以來新高，在等待基本面
及政策指引更明確之際，部分投資者可能考慮獲利了結，短期波動或將擴大。該行預期港股市場
將在９月後重拾動力，表現有望與Ａ股市場看齊。
　
　　該行最新的美國巡迴推介顯示，超過９０％的會面投資者明確表示願意增加對中國的投資，
這是自２０２１年初中國股市見頂以來觀察到的最高水平。該行建議關注業績表現最佳的個股和
行業，偏好科技和創新領域。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

