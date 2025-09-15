  • 會員
15/09/2025 12:09

【數據解讀】統計局：ＰＰＩ仍處下降區間，要進一步擴大國內需求

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國新辦就８月份國民經濟運行情況舉行新
聞發布會，８月ＰＰＩ同比降２﹒９％，降幅較上月收窄，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，
當前ＰＰＩ仍處在下降區間，不利於工業企業經營改善。下階段，要進一步擴大國內需求，縱深
推進全國統一大市場建設，規範企業競爭秩序，促進工業品價格合理回升。
　
　　他表示，８月份ＰＰＩ同比降幅明顯收窄：一是市場競爭秩序得到優化。近期相關部門積極
推進行業自律，倡導抵製造企業無序競爭，推動重點行業產能治理，效果逐步顯現。８月份，煤
炭加工、黑色金屬冶煉和壓延加工業、煤炭開採和洗選業出廠價格比上月收窄３﹒２－１０﹒３
個百分點，光伏設備及元器件製造、新能源車整車製造價格同比降幅分別收窄２﹒８和０﹒６個
百分點，上述５個行業對ＰＰＩ同比的下拉影響比上月減少約０﹒５個百分點。
　
　　二是新興行業需求帶動增強。８月份，集成電路封裝測試製造價格同比上漲１﹒１％，船舶
及相關裝置製造價格上漲０﹒９％。人工智能應用快速發展，智能產品受到市場歡迎，對價格帶
動作用增強。８月份，可穿戴智能設備製造價格同比上漲１﹒６％。
　
　　三是提振消費政策拉動效果顯現。８月份，工藝美術及禮儀用品製造價格同比上漲１３％，
運動用球類製造價格上漲４﹒７％，專項運動器材及配件製造價格上漲０﹒４％，營養食品製造
、保健食品製造價格分別上漲０﹒９％和０﹒３％。

