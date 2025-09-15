【國務會議】李強：破除限制民間投資隱性壁壘，讓民營企業敢投…

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國務院總理李強１２日主持召開國務院常

務會議，部署進一步促進民間投資發展的若干措施。會議指出，要嚴格落實招標投標領域相關制

度規定，保障中小企業政府採購預留份額，加大中央預算內投資等對民間投資項目的支持力度。

要營造公平競爭市場環境，破除限制民間投資的各種隱性壁壘，加強創新支撐和融資支持，完善

服務體系，讓民營企業敢投資、有回報。



會議又指，要聚焦企業關切的突出問題，在擴大准入、打通堵點、強化保障等方面實施一批

務實舉措，進一步激發民間投資活力、促進民間投資發展。要拓寬民間投資空間，支持民間資本

加大新質生產力、新興服務業、新型基礎設施等領域投資。



＊突出抓好秋雨颱風防範應對＊



另外，會議指出，當前雖然防汛關鍵期已過，但仍面臨洪澇和颱風風險，必須始終保持警醒

，堅持人民至上、生命至上，毫不放鬆做好防汛救災減災工作。要加強部門協同、上下聯動，扎

實做好受災群眾救助、恢復重建、部分地區抗旱減災等各項工作，突出抓好秋雨颱風防範應對。

要適應北方地區雨情汛情變化新特點，堅持問題導向，大力推進流域防洪工程、城市排澇、氣象

監測、應急救援等設施建設，優化水庫等重大工程調度管理，全方位提升北方地區防汛救災減災

能力。

