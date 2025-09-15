  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

15/09/2025 09:11

【國務會議】李強：破除限制民間投資隱性壁壘，讓民營企業敢投…

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國務院總理李強１２日主持召開國務院常
務會議，部署進一步促進民間投資發展的若干措施。會議指出，要嚴格落實招標投標領域相關制
度規定，保障中小企業政府採購預留份額，加大中央預算內投資等對民間投資項目的支持力度。
要營造公平競爭市場環境，破除限制民間投資的各種隱性壁壘，加強創新支撐和融資支持，完善
服務體系，讓民營企業敢投資、有回報。
　
　　會議又指，要聚焦企業關切的突出問題，在擴大准入、打通堵點、強化保障等方面實施一批
務實舉措，進一步激發民間投資活力、促進民間投資發展。要拓寬民間投資空間，支持民間資本
加大新質生產力、新興服務業、新型基礎設施等領域投資。
　
＊突出抓好秋雨颱風防範應對＊
　
　　另外，會議指出，當前雖然防汛關鍵期已過，但仍面臨洪澇和颱風風險，必須始終保持警醒
，堅持人民至上、生命至上，毫不放鬆做好防汛救災減災工作。要加強部門協同、上下聯動，扎
實做好受災群眾救助、恢復重建、部分地區抗旱減災等各項工作，突出抓好秋雨颱風防範應對。
要適應北方地區雨情汛情變化新特點，堅持問題導向，大力推進流域防洪工程、城市排澇、氣象
監測、應急救援等設施建設，優化水庫等重大工程調度管理，全方位提升北方地區防汛救災減災
能力。

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處