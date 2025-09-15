  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

15/09/2025 08:57

【關稅戰】美國低端芯片低價進口，中國商務部發起反傾銷立案調查

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》商務部１３日發布公告，決定自２０２５
年９月１３日起對原產於美國的進口相關模擬芯片進行反傾銷立案調查，涵蓋使用４０納米或以
上工藝製程的通用接口芯片和柵極驅動芯片。利害關係方應於２０日內登記參加調查。預計調查
將於明年９月１３日前結束，特殊情況下可延長６個月。
　
＊商務部：申請調查產品自美進口量累增３７％，價格累降５２％＊
　
　　公告稱，商務部於２０２５年７月２３日收到江蘇省半導體行業協會代表國內相關模擬芯片
產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於美國的進口相關模擬芯片進行反傾銷調查
，相關美國生產商包括四家，分別是德州儀器、ＡＤＩ、博通、安森美。
　
　　商務部發言人表示，申請人提交的初步證據顯示，２０２２至去年，申請調查產品自美進口
量累計增長３７％，進口價格累計下降５２％，壓低和抑制了國內產品銷售價格，對國內產業的
生產經營造成損害。
　
＊中國半導體行業協會支持調查，產業發展需要公平環境＊
　
　　中國半導體行業協會支持商務部，就美國進口通用接口和柵極驅動芯片，以及對華集成電路
領域相關措施，分別展開反傾銷和反歧視立案調查。聲明指，半導體產業的健康發展，需要一個
公平的環境，贊成並鼓勵企業透過持續技術創新、產業鏈上下游協同、平等互利的國際合作，按
照市場規則良性競爭，共同推動半導體產業進步。協會強調，將積極支持和配合調查機關的調查
，堅定維護公平貿易和產業的合法權益。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處