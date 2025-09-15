【關稅戰】美國低端芯片低價進口，中國商務部發起反傾銷立案調查

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》商務部１３日發布公告，決定自２０２５

年９月１３日起對原產於美國的進口相關模擬芯片進行反傾銷立案調查，涵蓋使用４０納米或以

上工藝製程的通用接口芯片和柵極驅動芯片。利害關係方應於２０日內登記參加調查。預計調查

將於明年９月１３日前結束，特殊情況下可延長６個月。



＊商務部：申請調查產品自美進口量累增３７％，價格累降５２％＊



公告稱，商務部於２０２５年７月２３日收到江蘇省半導體行業協會代表國內相關模擬芯片

產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於美國的進口相關模擬芯片進行反傾銷調查

，相關美國生產商包括四家，分別是德州儀器、ＡＤＩ、博通、安森美。



商務部發言人表示，申請人提交的初步證據顯示，２０２２至去年，申請調查產品自美進口

量累計增長３７％，進口價格累計下降５２％，壓低和抑制了國內產品銷售價格，對國內產業的

生產經營造成損害。



＊中國半導體行業協會支持調查，產業發展需要公平環境＊



中國半導體行業協會支持商務部，就美國進口通用接口和柵極驅動芯片，以及對華集成電路

領域相關措施，分別展開反傾銷和反歧視立案調查。聲明指，半導體產業的健康發展，需要一個

公平的環境，贊成並鼓勵企業透過持續技術創新、產業鏈上下游協同、平等互利的國際合作，按

照市場規則良性競爭，共同推動半導體產業進步。協會強調，將積極支持和配合調查機關的調查

，堅定維護公平貿易和產業的合法權益。

