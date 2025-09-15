【關稅戰】美將２３家中企列出口管制，包括２家涉向中芯提供設…

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》在中美雙方當地時間１４日西班牙馬德里

經貿會談之前，美國商務部１２日宣布將２３家中國實體列入出口管制「實體清單」，其中２家

中國公司因被指為中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）採購美國芯片製造設備而遭美

方處罰。中國商務部發布答記者問回應指出，敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無

理打壓。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。商務部亦最新公布，決定自９月

１３日起對原產於美國的進口相關模擬芯片進行反傾銷立案調查。



中國商務部回應，中方注意到，美國商務部泛化國家安全、濫用出口管制，對半導體、生物

科技、航空航天、商貿物流等領域多家中國實體實施制裁。美方假借維護國際秩序和國家安全之

名，行單邊、霸凌主義之實，將一己私利凌駕於他國發展權利之上，打壓遏制包括中國在內的各

國企業，破壞其他國家之間正常的商業往來，嚴重扭曲全球市場，損害企業合法權益，破壞全球

供應鏈產業鏈安全穩定，中方對此堅決反對。



美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）將２３家中國實體列入實體清單，包括北京復旦微電子

技術有限公司、上海復旦微電子集團股份有限公司、深圳市復旦微電子有限公司、香港索辰信息

科技有限公司等。其中，從事高效能運算晶片生產的上海復旦微電子集團及其位於中國大陸、台

灣、新加坡的關聯公司被列入名單，美方指它們採購原產於美國的物品，用於「支援中國的軍事

現代化，參與中國的先進計算和整合製造及分銷領域，直接向中國的軍事、政府和安全機構供貨

」。

