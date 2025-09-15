  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

15/09/2025 08:30

【關稅戰】美將２３家中企列出口管制，包括２家涉向中芯提供設…

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》在中美雙方當地時間１４日西班牙馬德里
經貿會談之前，美國商務部１２日宣布將２３家中國實體列入出口管制「實體清單」，其中２家
中國公司因被指為中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）採購美國芯片製造設備而遭美
方處罰。中國商務部發布答記者問回應指出，敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無
理打壓。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。商務部亦最新公布，決定自９月
１３日起對原產於美國的進口相關模擬芯片進行反傾銷立案調查。
　
　　中國商務部回應，中方注意到，美國商務部泛化國家安全、濫用出口管制，對半導體、生物
科技、航空航天、商貿物流等領域多家中國實體實施制裁。美方假借維護國際秩序和國家安全之
名，行單邊、霸凌主義之實，將一己私利凌駕於他國發展權利之上，打壓遏制包括中國在內的各
國企業，破壞其他國家之間正常的商業往來，嚴重扭曲全球市場，損害企業合法權益，破壞全球
供應鏈產業鏈安全穩定，中方對此堅決反對。
　
　　美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）將２３家中國實體列入實體清單，包括北京復旦微電子
技術有限公司、上海復旦微電子集團股份有限公司、深圳市復旦微電子有限公司、香港索辰信息
科技有限公司等。其中，從事高效能運算晶片生產的上海復旦微電子集團及其位於中國大陸、台
灣、新加坡的關聯公司被列入名單，美方指它們採購原產於美國的物品，用於「支援中國的軍事
現代化，參與中國的先進計算和整合製造及分銷領域，直接向中國的軍事、政府和安全機構供貨
」。

【你點睇？】蘋果發布超薄iPhone Air，市場反應一般，股價跌1.5%。你認為其產品仍物有所值？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處