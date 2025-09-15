【關稅戰】回應ＴｉｋＴｏｋ問題，商務部：維護本國企業正當合…

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中美發布１４日在西班牙舉行會談，並商

討ＴｉｋＴｏｋ問題的消息，商務部早前（１２日）答記者問時稱：對於ＴｉｋＴｏｋ問題，中

方的立場是明確的、一貫的。中方維護本國企業正當合法權益的決心堅定不移，將依法依規審批

ＴｉｋＴｏｋ問題。中國政府高度重視數據隱私與安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違反

當地法律的方式，為中國政府採集或提供位於外國境內的數據。



商務部表示，經雙方商定，中美團隊將就ＴｉｋＴｏｋ等問題舉行會談。中方敦促美方與中

方相向而行，在相互尊重、平等協商的基礎上，通過對話解決各自關切，找到解決問題的辦法，

為包括ＴｉｋＴｏｋ在內的中國企業在美持續運營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境，

推動中美經貿關系穩定、健康、可持續發展。



２０２４年拜登簽署法案，要求ＴｉｋＴｏｋ與字節跳動剝離，否則面臨封禁，特朗普也曾

多次延遲禁令並提出控股或收購要求。２０２５年１月１７日，美國聯邦最高法院以「國家安全

」為由，裁定ＴｉｋＴｏｋ「不賣就禁」法案不違憲，維持了該法案。２０２５年１月２０日，

特朗普簽署行政令，給予ＴｉｋＴｏｋ ７５天寬限期，美國政府將對ＴｉｋＴｏｋ平台的安全

性進行進一步評估。

