
AH股新聞

15/09/2025 09:17

《駐京專電》金監總局修訂管理辦法，信託公司業務範圍迎大調整

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》金融監管總局９月１２日修訂發布《信託
公司管理辦法》，圍繞信託公司「受託人」定位要求，調整信託公司業務範圍，進一步明確信託
公司經營原則、股東責任、公司治理、業務規則、監管要求、風險處置安排等，完善促進信託業
強監管防風險高質量發展的監管制度體系。《辦法》自２０２６年１月１日起施行。
　
　　一是聚焦主責主業，堅持信託本源。結合信託公司業務實踐，突出信託主業，調整業務範圍
。明確立足受託人定位，規範開展資產服務信託、資產管理信託和公益慈善信託業務。堅持「賣
者盡責，買者自負；賣者失責，按責賠償」，打破剛性兌付。
　
　　二是堅持目標導向，強化公司治理。明確信託公司要深化黨建與公司治理有機融合。加強股
東行為和關聯交易管理。建立科學的內部考核機制和激勵約束機制。推行受益人合法利益最大化
的價值取向，加強信託文化建設。
　
　　三是加強風險防控，規範重點業務環節。督促信託公司以受託履職合規性管理和操作風險為
重點加強全面風險管理。明確信託業務全過程管理要求。
　
　　四是強化信託監管要求，明確風險處置機制。提高信託公司最低注冊資本。強化信託公司資
本和撥備管理。加強行為監管和穿透監管。落實分級分類監管要求。提升風險處置和市場退出的
約束力和操作性。

