【數據解讀】８月ＣＰＩ同比由平轉降，統計局：上年同期基數高…

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國新辦就８月份國民經濟運行情況舉行新

聞發布會，８月ＣＰＩ同比降０﹒４％，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，從８月份情況看，

受市場供應充足、上年同期基數走高等因素影響，８月份ＣＰＩ環比持平，同比由平轉降。



從同比看，８月份居民消費價格同比下降０﹒４％，上月為同比持平。居民消費價格同比由

平轉降，主要是由於上年同期基數走高影響。去年８月份，由於夏季高溫和局地強降水，食品價

格上漲比較明顯，帶動居民消費價格漲幅擴大，影響今年ＣＰＩ同比回落。今年８月份食品價格

同比下降４﹒３％，降幅比上月擴大２﹒７個百分點，對ＣＰＩ同比下拉影響比上月擴大

０﹒５１個百分點。其中，豬肉、鮮菜和雞蛋價格同比降幅均超過１０％。



他並表示，受食品價格同比降幅擴大影響，８月份居民消費價格同比下降，但扣除食品和能

源後的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒９％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點，連續４個月漲幅擴大。

可以看出，價格的積極變化在繼續累積。核心ＣＰＩ同比漲幅擴大，主要是工業消費品價格和服

務價格回升帶動。



也要看到，市場供求關系仍較突出，居民消費價格運行仍處於低位。下階段要繼續擴大國內

需求，實施好提振消費專項行動，持續擴大有效投資，縱深推進全國統一大市場建設，加強重點

行業產能治理，促進價格合理回升。

