AH股新聞

15/09/2025 08:01

《神州頭條》報章頭版摘要：商務部立案調查美國進口模擬芯片反…

　　《經濟通通訊１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
「退市不免責」常態化執法格局成型
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，中證監對＊ＳＴ東通、億利潔能、＊ＳＴ新潮、＊ＳＴ聆達等多家上市公司財務造假或涉
嫌財務造假行為依法從嚴懲處，億元級罰單頻現，擊碎了某些經營主體「退市即免責」的幻想，
持續釋放「零容忍」的強監管訊號。市場人士認為，在監管部門常態化嚴監嚴管下，
　
中美在西班牙就有關經貿問題舉行會談
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當地時間９月１４日，中美雙方在西班牙馬德里就有關經貿問題舉行會談。
　
促進民間投資發展系列舉措將出台
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，進一步促進民間投資發展的政策訊號持續釋放。專家表示，民間投資對穩就業穩經濟具有
重要作用，需進一步拓寬民間投資空間，支持民企更好參與重大項目建設；同時，聚焦民企關切
，嚴格落實招標投標領域相關制度規定，營造公平競爭的市場環境。
　
　
《上海證券報》
　
八部門印發汽車行業穩增長工作方案，２０２５年力爭實現汽車銷量３２３０萬輛
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，工信部等八部門印發《汽車行業穩增長工作方案（２０２５－２０２６年）》，這是新一
輪十大重點行業穩增長方案再次啟動實施後發布的第三份方案。《方案》提出主要目標
：２０２５年，力爭實現全年汽車銷量３２３０萬輛左右，同比增長約３％，其中新能源汽車銷
量１５５０萬輛左右，同比增長約２０％；汽車出口保持穩定增長；汽車製造業增加值同比增長
６％左右。
　
對原產於美國的進口相關模擬芯片，商務部發起反傾銷立案調查
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商務部決定自２０２５年９月１３日起對原產於美國的進口相關模擬芯片進行反傾銷立案調查。
公告稱，商務部於２０２５年７月２３日收到江蘇省半導體行業協會代表國內相關模擬芯片產業
正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於美國的進口相關模擬芯片進行反傾銷調查。商
務部依據《中華人民共和國反傾銷條例》有關規定，對申請人資格、申請調查產品有關情況、中
國同類產品有關情況、申請調查產品對國內產業影響、申請調查國家有關情況等進行了審查。
　
回歸資產配置本源，八歲ＦＯＦ變革重生
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０１７年９月，首批公募ＦＯＦ獲批，「基金中基金」正式登陸中國資本市場。從過去８年的
發展情況看，ＦＯＦ行業走出了一條「萌芽探索－快速擴容－調整低谷－變革重生」的成長路徑
。隨著多元資產配置策略成為行業新共識，在ＥＴＦ快速發展背景下，ＥＴＦ－ＦＯＦ迎來集中
擴容潮。
　
　
《證券時報》
　
從「拼模型」到「拼算力」，科技巨頭挺進ＡＩ「芯」戰場
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月１２日，港股百度集團和阿里巴巴股價雙雙大漲，漲幅分別達到８﹒０８％和５﹒４４％。
此前有消息稱，兩家公司正在使用自研芯片訓練ＡＩ大模型，阿里巴巴已在小規模模型的訓練中
使用自研芯片，而百度則嘗試用昆侖芯Ｐ８００芯片訓練新版文心大模型。在當下的全球資本市
場，任何有關ＡＩ算力的「風吹草動」都可能引發股價異動。
　
商務部：對原產於美國的進口相關模擬芯片發起反傾銷立案調查
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商務部１３日發布公告，決定自２０２５年９月１３日起對原產於美國的進口相關模擬芯片進行
反傾銷立案調查。公告稱，商務部於２０２５年７月２３日收到江蘇省半導體行業協會代表國內
相關模擬芯片產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於美國的進口相關模擬芯片進
行反傾銷調查。商務部依據《中華人民共和國反傾銷條例》有關規定，對申請人資格、申請調查
產品有關情況、中國同類產品有關情況、申請調查產品對國內產業影響、申請調查國家有關情況
等進行了審查。
　
億元罰單頻現，從嚴監管鏟除財務造假「毒瘤」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，中證監出重拳打擊上市公司違法違規，一疊罰單落下，特別是過億元罰單的出具，向資本
市場更多參與主體敲響警鐘。對於涉及財務造假、信息披露違法違規的主體和個人，監管部門始
終堅持零容忍，維護市場秩序，淨化市場空氣，嚴監嚴管是資本市場監管的主旋律。（ｅｗ）

