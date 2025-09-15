《神州頭條》報章頭版摘要：商務部立案調查美國進口模擬芯片反…

《經濟通通訊１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



「退市不免責」常態化執法格局成型

近期，中證監對＊ＳＴ東通、億利潔能、＊ＳＴ新潮、＊ＳＴ聆達等多家上市公司財務造假或涉

嫌財務造假行為依法從嚴懲處，億元級罰單頻現，擊碎了某些經營主體「退市即免責」的幻想，

持續釋放「零容忍」的強監管訊號。市場人士認為，在監管部門常態化嚴監嚴管下，



中美在西班牙就有關經貿問題舉行會談

當地時間９月１４日，中美雙方在西班牙馬德里就有關經貿問題舉行會談。



促進民間投資發展系列舉措將出台

近期，進一步促進民間投資發展的政策訊號持續釋放。專家表示，民間投資對穩就業穩經濟具有

重要作用，需進一步拓寬民間投資空間，支持民企更好參與重大項目建設；同時，聚焦民企關切

，嚴格落實招標投標領域相關制度規定，營造公平競爭的市場環境。





《上海證券報》



八部門印發汽車行業穩增長工作方案，２０２５年力爭實現汽車銷量３２３０萬輛

近日，工信部等八部門印發《汽車行業穩增長工作方案（２０２５－２０２６年）》，這是新一

輪十大重點行業穩增長方案再次啟動實施後發布的第三份方案。《方案》提出主要目標

：２０２５年，力爭實現全年汽車銷量３２３０萬輛左右，同比增長約３％，其中新能源汽車銷

量１５５０萬輛左右，同比增長約２０％；汽車出口保持穩定增長；汽車製造業增加值同比增長

６％左右。



對原產於美國的進口相關模擬芯片，商務部發起反傾銷立案調查

商務部決定自２０２５年９月１３日起對原產於美國的進口相關模擬芯片進行反傾銷立案調查。

公告稱，商務部於２０２５年７月２３日收到江蘇省半導體行業協會代表國內相關模擬芯片產業

正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於美國的進口相關模擬芯片進行反傾銷調查。商

務部依據《中華人民共和國反傾銷條例》有關規定，對申請人資格、申請調查產品有關情況、中

國同類產品有關情況、申請調查產品對國內產業影響、申請調查國家有關情況等進行了審查。



回歸資產配置本源，八歲ＦＯＦ變革重生

２０１７年９月，首批公募ＦＯＦ獲批，「基金中基金」正式登陸中國資本市場。從過去８年的

發展情況看，ＦＯＦ行業走出了一條「萌芽探索－快速擴容－調整低谷－變革重生」的成長路徑

。隨著多元資產配置策略成為行業新共識，在ＥＴＦ快速發展背景下，ＥＴＦ－ＦＯＦ迎來集中

擴容潮。





《證券時報》



從「拼模型」到「拼算力」，科技巨頭挺進ＡＩ「芯」戰場

９月１２日，港股百度集團和阿里巴巴股價雙雙大漲，漲幅分別達到８﹒０８％和５﹒４４％。

此前有消息稱，兩家公司正在使用自研芯片訓練ＡＩ大模型，阿里巴巴已在小規模模型的訓練中

使用自研芯片，而百度則嘗試用昆侖芯Ｐ８００芯片訓練新版文心大模型。在當下的全球資本市

場，任何有關ＡＩ算力的「風吹草動」都可能引發股價異動。



億元罰單頻現，從嚴監管鏟除財務造假「毒瘤」

近日，中證監出重拳打擊上市公司違法違規，一疊罰單落下，特別是過億元罰單的出具，向資本

市場更多參與主體敲響警鐘。對於涉及財務造假、信息披露違法違規的主體和個人，監管部門始

終堅持零容忍，維護市場秩序，淨化市場空氣，嚴監嚴管是資本市場監管的主旋律。（ｅｗ）

