《神州經脈》消費增速創九個月低，滬指兩連跌，南韓外長周三訪華

《神州經脈》中國８月經濟數據全面遜預期，有分析指數據持續走弱反映經濟增長動能放緩

已是趨勢而非短期波動。滬深股市今日升跌不一，滬指收跌０﹒２６％兩連跌，報

３８６０﹒５０點，深成指升０﹒６３％，創業板指升１﹒５２％。滬深兩市全天成交額

２﹒２７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少２４３５億元或９﹒６％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１２２８，較上個交易日４時３０分收盤

價跌４點子，全日在７﹒１１８６至７﹒１２４７之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１０５６，較上個交易日跌３７點子，止兩連升，和市場預測偏強約１６０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，８月全國規模以上工業增加值增５﹒２％，遜預期，為２０２４年８月

以來最低。首８月固定資產投資同比微增０﹒５％，大遜預期的增１﹒４％，累計增速創五年最

低水平。８月社會消費品零售總額同比增長３﹒４％，遜預期，為去年１１月以來最低。８月城

鎮調查失業率升至５﹒３％，創六個月最高水平，較７月的５﹒２％微升０﹒１個百分點。３１

個大城市城鎮調查失業率亦升至５﹒３％，創去年８月以來最高。首８月，全國房地產開發投資

同比下降１２﹒９％，降幅較首７月擴大０﹒９個百分點。



２﹒ 國家統計局公布８月商品住宅銷售價格變動情況，國家統計局城市司首席統計師王中華解

讀數據指，８月７０個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降幅總體繼續收

窄。《路透》根據數據測算，８月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅續收窄至

２﹒５％，為去年３月來近一年半最小跌幅；環比跌０﹒３％，與上月跌幅相同。經測算，８月

７０個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有九個（上月六個），下跌５７個（上月６０

個），持平的有四個（上月四個）。



３﹒ 國務院新聞辦公室宣布，將於１７日（周三）下午３時舉行新聞發布會，請商務部副部長

盛秋平和國家發改委、文化和旅遊部、中國人民銀行有關負責人，介紹擴大服務消費有關政策措

施，並答記者問。國務院總理李強在上月１８日的國務院全體會議上提到，要加快培育壯大服務

消費；盛秋平同月底更透露，商務部將於下月（即本月）出台擴大服務消費的若干政策措施，統

籌利用財政、金融等手段，優化提升服務供給能力，激發服務消費新增量。



４﹒ 國家外交部發言人林劍主持例行記者會時證實，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀

請，南韓外長趙顯將於周三（１７日）訪華。南韓外交部此前發布消息，南韓外長將於９月１７

－１８日訪問中國，與王毅會面。據悉，這是趙顯６月成為外長後首度訪華，估計他會與王毅討

論習近平１０月出席亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會的安排。ＡＰＥＣ峰會１０月底於南韓慶州

市舉行，預計美國總統特朗普屆時會出席，會議是否能促成「習特會」備受關注。



５﹒ 中國汽車工業協會發布《汽車整車企業供應商帳款支付規範倡議》，提出在訂單確認環節

，整車企業與供應商企業應通過採購訂單確認訂貨日期、零部件名稱及規格、數量、交貨周期等

事項，已生效的採購訂單如需更改或撤銷，應由雙方協商一致。在支付與結算環節，整車企業支

付帳期自供應商交貨並通過整車企業驗收合格之日起計算，最長不超過６０個自然日。在合同期

限方面，倡導雙方建立長期穩定的合作關係，每次簽訂合同的有效期不少於一年。多家車企馬上

宣布積極響應該倡議，包括賽力斯、比亞迪、小米等。



６﹒ 中美官員１５日在馬德里舉行第二天中美經貿會談，首日（１４日）的會談持續近６小時

，雙方據悉討論了中國短視頻平台ＴｉｋＴｏｋ及中美貿易問題。美國財長貝森特於１５日會談

前表示，美國接近與中國就ＴｉｋＴｏｋ達成協議。據《路透》報道，貝森特稱，如果雙方不能

就ＴｉｋＴｏｋ達成協議，也不會影響美國與中國的整體關係，又形容中美關係「在最高層面上

非常好」。今次中美代表團分別由中國國務院副總理何立峰及美國財長貝森特率領，也是雙方第

四次在歐洲舉行會晤。



７﹒ 中國企業聯合會今日發布了「２０２５中國企業５００強」榜單。這是中國企聯連續第

２４次向社會發布該榜單。前１０位分別是國家電網、中國石油天然氣集團、中國石油化工集團

、中國建築、工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行、中國鐵路工程集團、京東。２０２５

中國企業５００強營業收入達１１０﹒１５萬億元，入圍門檻實現２３連升，達４７９﹒６０億

元，提升５﹒７９億元；實現歸屬母公司所有者淨利潤總額４﹒７１萬億元，增長４﹒３９％。



８﹒ 小米新一代手機系列跳過「小米１６」直接躍至「小米１７」。小米官方今日宣布，全新

小米１７系列將於本月正式發布，較上一代提前一個月亮相。此次發布包括小米１７、小米１７

Ｐｒｏ和小米１７ Ｐｒｏ Ｍａｘ三款機型，將搭載全球首發第五代驍龍８至尊版移動平台

，預計是全系統一搭載。小米品牌總經理盧偉冰在微博官宣時表示，「５年前，我們開啟高端化

戰略，向最偉大的對手學習，堅定對標ｉＰｈｏｎｅ。迄今，蘋果依然非常出色。ｉＰｈｏｎｅ

１７系列的成功大家都看到了，但我們依然很有信心，才會同代同級地直面ｉＰｈｏｎｅ」。

（ｊｑ）

