《鍾之日記》車股全線造好，助攻恒指收升

《鍾之日記》９月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



中美經貿代表在馬德里展開新一輪會談，惟市場料不會達成重大協議，會議是為可能的「習

特會」鋪路。對於中方已邀特朗普訪華但未獲回應，外交部發言人林劍今日在例行記者會表示，

「我沒有可以提供的信息」。



港股今早低開７９點後造好，隨後內地公布８月主要經濟數據全部遜於預期，拖累恒指升幅

收窄，指數全日收報２６４４６，升５８點或０﹒２％，連升兩個交易日，今日主板成交近

２９０２億元。



＊滬指兩連跌，兩市成交少近一成＊



中國８月經濟數據全面遜預期，有分析指數據持續走弱反映經濟增長動能放緩已是趨勢而非

短期波動。滬深股市今日升跌不一，滬指收跌０﹒２６％兩連跌，報３８６０﹒５０點，深成指

升０﹒６３％，創業板指升１﹒５２％。滬深兩市全天成交額２﹒２７萬億元人民幣，較上個交

易日減近一成。



８月工業增加值同比增５﹒２％，增速創一年最低；消費品零售總額增３﹒４％，創去年

１１月以來最低；首８月固投微增０﹒５％創五年最低水平。國家統計局新聞發言人付凌暉表示

，中國經濟增長「穩」沒有改變；但也要看到外部環境複雜嚴峻，不穩定不確定因素較多，國內

市場供強需弱，部分企業經營困難。下階段要強化宏觀政策的調節，有效釋放內需潛力，做強國

內大循環，促進國內國際雙循環。市場人士則預計決策層可能會在１０月公布三季度ＧＤＰ數據

後對政策進行微調。財政可能會略微加強支持，但不會出台大規模刺激措施。



＊車企爭相表態，響應現金付帳，產業鏈獲提振＊



中國汽車工業協會發布《汽車整車企業供應商帳款支付規範倡議》。提出甲方支付帳期自乙

方交貨並通過甲方驗收合格之日起計算，最長不超過６０個自然日；同時，鼓勵使用現金（銀行

轉帳、電匯等）或銀行承兌匯票支付，如乙方為中小企業，倡導全部採用現金或銀行承兌匯票支

付。



工信部對該份倡議表示支持，稱將充分發揮新能源汽車行業企業交流會商機制作用，及時解

決落實中的問題，多措並舉推動構建「整車－零部件」協作共贏發展生態，促進產業健康可持續

發展。



數月前內地１７家主流車企聯合簽署承諾書，承諾「對供應商支付帳期不超過６０天」。但

有內媒報道引述大部分中小供應商表示，承諾未真正落實，部分車企通過變更開票和結算方式變

相延長帳期。



今日多個龍頭車企紛紛發聲明表示響應最新倡議，比亞迪（０１２１１）在微博發帖稱，積

極響應倡議，貫徹落實《保障中小企業款項支付條例》要求，聚焦訂單確認、交付與驗收、支付

與結算、合同期限等關鍵環節，持續通過技術創新與管理優化，攜手上下游夥伴，共同構建比亞

迪汽車協作共贏發展生態，推動中國汽車產業高質量發展。



蔚來汽車（０９８６６）亦宣布，將與合作夥伴建立長期穩定的互利共贏合作關係，致力於

構建「整車－零部件」協作共贏發展生態，共同推動汽車產業高質量發展。理想汽車

（０２０１５）透過微博發布聲明稱，公司將一如既往履行６０天以內支付帳期的承諾，嚴格執

行貨物及時驗收、對帳結算等標準，確保合作夥伴安心經營、穩健發展。



小米（０１８１０）汽車表示，將一如既往履行６０天以內支付帳期的承諾，進一步落實倡

議要求，繼續切實保障供應商權益，增強產業鏈韌性。



今日汽車股普遍收升，比亞迪漲３﹒４％，小米揚１﹒９％，蔚來收高３﹒５％，理想汽車

彈近４﹒６％，零跑汽車（０９８６３）收升２﹒１％；即將逾下月推出小鵬Ｘ９的小鵬汽車

（０９８６８）也升１﹒６％。汽車配件股同漲，耐世特（０１３１６）飆６﹒３％，德昌電機

（００１７９）升４﹒２％，新焦點（００３６０）升２％。



＊多重利好，「寧王」創新高＊



寧德時代（０３７５０）（深：３００７５０）今日ＡＨ股雙雙勁升，Ａ股在上午盤中觸及

３７１﹒５２元人民幣，以前復權計算，已超越２０２１年底達到的３６１﹒８９元人民幣高價

，創歷史新高，全日收漲９％，報３５４﹒７元人民幣；Ｈ股收漲７﹒４％，報４６５港元。



國策支持「寧王」創新高，國家發改委和國家能源局近日聯合印發新型儲能規模化建設行動

方案（２０２５－２０２７年），２０２７年新型儲能基本實現規模化、市場化發展，技術創新

水平和裝備製造能力穩居全球前列；官媒《上證報》引述供應商透露，寧德時代對供應商

２０２６年排產指引出現高增長，目前產品供不應求，擴產需看實際情況安排。據報寧德時代對

２０２６年的要貨指引上修至１１００ＧＷｈ，同比增長４６％。按慣例，要貨指引略高於排產

、排產略高於開票，因此，預計２０２６年排產９００－１０００ＧＷ，開票約８００－

９００ＧＷ。



高盛發表報告指，萬得中國鋰電池指數過去６０個交易日升約四成，顯著跑贏滬深３００指

數的１８％升幅。相信電池股近期股價上升已反映明年平均售價上升２％至５％的預期。高盛看

好寧德時代，Ａ股目標價為３６９元人民幣，評級「買入」。



