《Ａ股焦點》上緯新材揚７％，智元機器人收購６３﹒６２％股份…

《經濟通通訊社１５日專訊》智元機器人入主上緯新材（滬：６８８５８５）最新進展來了

。上緯新材上周五（１２日）晚間發布上海智元恒岳科技合夥企業（有限合夥）（以下簡稱智元

恒岳）關於要約收購提示性公告期滿６０日的說明。



公告顯示，７月７日，智元恒岳已將２﹒３２億元（人民幣．下同）（不低於要約收購所需

最高資金總額的２０％）存入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行帳戶，作為

本次要約收購的履約保證金。目前正在推進協議轉讓的合規性確認及股份過戶登記手續等工作。

本次收購要約尚未生效，具有不確定性。



上緯新材股價暫連升四日，現揚７﹒５２％，報９４﹒４元。



據了解，上緯新材是２０２５年Ａ股的首隻１０倍股，其主要漲幅在７月９日至３０日期間

完成，短短１６個交易日內上緯新材累計大漲１０８３％，對應市值由３０億元左右飆升至

３７１億元。



導致上緯新材股價突然飆漲的事項發生在７月８日晚上－－－智元機器人關聯公司上海致遠

新創及其核心團隊共同出資設立的持股平台智元恒岳，擬至少收購上市公司合計６３﹒６２％股

份，並成為控股股東。業內將之視為新質生產力企業在Ａ股的標誌性收購案例，也是具身智能企

業在科創板的首單收購案例。（ｊｑ）

