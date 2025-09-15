《Ａ股焦點》貴州茅台微跌，飛天茅台批發價跌至１７７０元╱瓶…

《經濟通通訊社１５日專訊》酒類行情監測平台「今日酒價」昨日數據顯示，２０２５年

５３度５００ｍｌ飛天茅台散瓶批發參考價報１７７０元（人民幣．下同），較前一日下跌１０

元，再創上市以來的新低；原箱報１７９０元，與前一日持平，但價格同樣創出新低。數據顯示

，與平台上線時的２２２０元、２２５５元相比，兩者累計跌幅均已超過２０％。



與此同時，拼多多平台上，有店鋪飛天茅台（５３度５００ｍｌ）雙瓶售價３４００元，折

合每瓶１７００元。



貴州茅台（滬：６００５１９）股價暫連跌兩日，現微跌０﹒１２％，報１５１４﹒１４元

。



９月１２日，在貴州茅台２０２５年半年度業績說明會上，有投資者提問「中秋節前，飛天

茅台價格跌破了１８００元，公司對這個走勢能接受嗎？按照目前的市場走勢，今年會下調９％

的業績目標嗎？」



貴州茅台董事王莉回應稱，以自身的確定性應對各種不確定性，將秉持長期主義。今年以來

，面臨行業周期調整和消費趨勢變化等多重壓力，公司優化市場策略，精準產品投放，主動維護

渠道，保持了市場的總體平穩和渠道的良性協同。



對於接下來的中秋國慶傳統白酒動銷季，王莉解釋，環比６、７月份，８月市場終端動銷有

所回暖，８月底以來，終端動銷環比增長顯著。（ｊｑ）

