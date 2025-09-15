【關稅戰】特朗普傳將第四度延長ＴｉｋＴｏｋ不賣就禁期限

《經濟通通訊社１５日專訊》據《路透》轉述知情人士報道，美國特朗普政府預計將再次延

長對中國字節跳動旗下短視頻應用ＴｉｋＴｏｋ的「不賣就禁」期限。美國要求字節在限期內剝

離ＴｉｋＴｏｋ在美國的資產，否則將關閉ＴｉｋＴｏｋ，原定期限為９月１７日。



這將是特朗普批准的第四次聯邦執法緩期，該法律原本規定字節跳動必須在２０２５年１月

１９日之前出售。上個月特朗普表示，他已經為ＴｉｋＴｏｋ找到美國買家，並可能進一步延長

最後期限。



長期以來，華盛頓的對華鷹派一直擔心中國政府會利用ＴｉｋＴｏｋ監視美國民眾，而特朗

普則表示他希望保持ＴｉｋＴｏｋ運作。在２０２４年總統大選中，ＴｉｋＴｏｋ曾幫助特朗普

爭取年輕選民。



＊消息稱９月１７日前料不會達成協議＊



ＴｉｋＴｏｋ有關交易進展緩慢，因任何與美國買家共享ＴｉｋＴｏｋ演算法的協議，均需

得到中國政府允許。交易於春季時就已在醞釀之中，但在特朗普宣布對華徵收高額關稅後，交易

就此擱淺。



美國財政部長貝森特率領的代表團周日（１４日）在西班牙與中國國務院副總理何立峰和中

國國際貿易談判代表李成鋼展開會談，將涉及ＴｉｋＴｏｋ問題。但消息人士稱，預計在９月

１７日前不會達成協議。（ｒｙ）

