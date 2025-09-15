  • 會員
AH股新聞

15/09/2025 10:20

《中國房產》統計局：８月７０城樓價環比下降，同比降幅繼續收窄

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布８月商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局
城市司首席統計師王中華解讀數據指，８月７０個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比
下降，同比降幅總體繼續收窄。
　
＊一線城市新樓價格環比跌幅收窄，二手樓價跌幅持平＊
　
　　８月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒１％，降幅比上月收窄０﹒１個百分
點。其中，上海上漲０﹒４％，北京、廣州和深圳分別下降０﹒４％、０﹒２％和０﹒４％。二
線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒３％，降幅收窄０﹒１個百分點。三線城市新建商品
住宅銷售價格環比下降０﹒４％，降幅擴大０﹒１個百分點。
　
　　８月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降１﹒０％，降幅與上月相同。其中，北京、上
海、廣州和深圳分別下降１﹒２％、１﹒０％、０﹒９％和０﹒８％。二線城市二手住宅銷售價
格環比下降０﹒６％，降幅擴大０﹒１個百分點。三線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒５％
，降幅與上月相同。
　
＊各線城市一手樓價同比跌幅收窄，一線城市二手樓價跌幅擴＊
　
　　８月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降０﹒９％，降幅比上月收窄０﹒２個百分
點。其中，上海上漲５﹒９％，北京、廣州和深圳分別下降３﹒５％、４﹒３％和１﹒７％。二
、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降２﹒４％和３﹒７％，降幅分別收窄０﹒４個和
０﹒５個百分點。
　
　　８月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降３﹒５％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點。
其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降３﹒１％、２﹒６％、６﹒２％和１﹒９％。二、三線
城市二手住宅銷售價格同比分別下降５﹒２％和６﹒０％，降幅均收窄０﹒４個百分點。
（ｊｑ）

