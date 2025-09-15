《中國房產》統計局：８月７０城樓價環比下降，同比降幅繼續收窄

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布８月商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局

城市司首席統計師王中華解讀數據指，８月７０個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比

下降，同比降幅總體繼續收窄。



＊一線城市新樓價格環比跌幅收窄，二手樓價跌幅持平＊



８月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒１％，降幅比上月收窄０﹒１個百分

點。其中，上海上漲０﹒４％，北京、廣州和深圳分別下降０﹒４％、０﹒２％和０﹒４％。二

線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒３％，降幅收窄０﹒１個百分點。三線城市新建商品

住宅銷售價格環比下降０﹒４％，降幅擴大０﹒１個百分點。



８月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降１﹒０％，降幅與上月相同。其中，北京、上

海、廣州和深圳分別下降１﹒２％、１﹒０％、０﹒９％和０﹒８％。二線城市二手住宅銷售價

格環比下降０﹒６％，降幅擴大０﹒１個百分點。三線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒５％

，降幅與上月相同。



＊各線城市一手樓價同比跌幅收窄，一線城市二手樓價跌幅擴＊



８月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降０﹒９％，降幅比上月收窄０﹒２個百分

點。其中，上海上漲５﹒９％，北京、廣州和深圳分別下降３﹒５％、４﹒３％和１﹒７％。二

、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降２﹒４％和３﹒７％，降幅分別收窄０﹒４個和

０﹒５個百分點。



８月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降３﹒５％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點。

其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降３﹒１％、２﹒６％、６﹒２％和１﹒９％。二、三線

城市二手住宅銷售價格同比分別下降５﹒２％和６﹒０％，降幅均收窄０﹒４個百分點。

（ｊｑ）

