【聚焦數據】內地８月原煤生產降幅收窄，原油生產增速加快

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局數據顯示，８月份，規模以上工業（以下簡稱規上

工業）原煤生產降幅收窄，原油生產增速加快，天然氣、電力生產平穩增長。



原煤生產降幅收窄。８月份，規上工業原煤產量３﹒９億噸，同比下降３﹒２％，降幅比７

月份收窄０﹒６個百分點；日均產量１２６０萬噸。１－８月份，規上工業原煤產量３１﹒７億

噸，同比增長２﹒８％。



原油生產增速加快。８月份，規上工業原油產量１８２６萬噸，同比增長２﹒４％，增速比

７月份加快１﹒２個百分點；日均產量５８﹒９萬噸。１－８月份，規上工業原油產量

１４４８６萬噸，同比增長１﹒４％。



＊原油加工增速加快，同比增７﹒６％＊



原油加工較快增長。８月份，規上工業原油加工量６３４６萬噸，同比增長７﹒６％；日均

加工２０４﹒７萬噸。１－８月份，規上工業原油加工量４８８０７萬噸，同比增長３﹒２％。



天然氣生產穩定增長。８月份，規上工業天然氣產量２１２億立方米，同比增長５﹒９％；

日均產量６﹒９億立方米。１－８月份，規上工業天然氣產量１７３７億立方米，同比增長

６﹒１％。



＊業風電增速加快，水電降幅擴大＊



規上工業電力生產平穩增長。８月份，規上工業發電量９３６３億千瓦時，同比增長

１﹒６％；日均發電首次突破３００億千瓦時，達３０２﹒０億千瓦時。１－８月份，規上工業

發電量６４１９３億千瓦時，同比增長１﹒５％，扣除天數原因，日均發電量同比增長１﹒９％

。



分品種看，８月份，規上工業風電增速加快，水電降幅擴大，火電、核電、太陽能發電增速

放緩。其中，規上工業火電同比增長１﹒７％，增速比７月份放緩２﹒６個百分點；規上工業水

電下降１０﹒１％，降幅比７月份擴大０﹒３個百分點；規上工業核電增長５﹒９％，增速比７

月份放緩２﹒４個百分點；規上工業風電增長２０﹒２％，增速比７月份加快１４﹒７個百分點

；規上工業太陽能發電增長１５﹒９％，增速比７月份放緩１２﹒８個百分點。（ｊｑ）

