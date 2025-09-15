《中國要聞》西貝就「預製菜」致歉，多道菜品改為門店現製，羅…

《經濟通通訊社１５日專訊》對於因「羅永浩吐槽西貝使用預製菜」引起的相關爭議在網絡

上持續升溫，西貝今日發布致歉信稱，就西貝的生產工藝與顧客的期望有較大差異，為顧客帶來

困擾和擔憂致以深深歉意。為滿足廣大顧客需求，讓顧客擁有更好的體驗，西貝將盡可能把中央

廚房前置加工工藝調整到門店現場加工。２０２５年１０月１日前，西貝全國門店會陸續完成以

下調整：



西貝所有使用大豆油烹調的菜品，調整為使用非轉基因大豆油。兒童餐吃光光牛肉燜飯牛肉

醬，調整為門店現炒。兒童餐牛肉餅，調整為門店現做牛肉餅。兒童餐鱈魚條，調整為門店原切

大黃魚現炸現烤。烤羊肉串，調整為在門店現切、現串、現烤。豬排燴酸菜中豬排半成品，調整

為生排骨，在門店現炒。酥皮肉夾饃滷肉，調整為生肉在門店現滷。手撕椒麻雞，調整為生雞在

門店現煮。燕麥小米粥中的金瓜泥，調整為門店現熬小米粥，加入新鮮金瓜片熬製。



至於顧客關心的保質期問題，西貝表示，正在與上游供應商積極溝通，在保證食品安全和庫

存周轉的前提下，盡量縮短保質期。



由於致歉信中還提到，西貝歡迎顧客繼續提出改善建議，公司將積極持續整改，「正如西貝

餐飲創始人賈國龍向顧客所做的承諾：做飯的圍著吃飯的轉，你說咋好就咋辦。顧客『虐』我千

百遍，我待顧客如初戀」。羅永浩在轉發致歉信時批評，「顧客虐你甚麼了？顧客都被你打成網

絡黑社會了，誰虐誰呢？百分之百沒有預製菜的虛假承諾呢？拿預製菜假裝不是預製菜的稅率差

異呢，要不要給公眾攤開講講？１０月１號開始替換，所以你１０月１號前還要繼續賣剩菜是嗎

？加了很多科技狠活兒腥氣撲鼻的海鱸魚呢……」。



＊人民日報微評：預製菜的真正挑戰在於如何讓消費者信任＊



另外，昨日晚間，《人民日報》微博發布微評稱，關於預製菜，信息需要更加透明，讓消費

者主動選擇。預製菜的真正挑戰不在於技術層面，而在於如何建立起消費者的信任紐帶。餐飲業

發展，終究要服務於人。餐飲業發展，既要追求高效便捷，更要滿足公眾吃得安心、吃得明白的

剛需。這場討論，要走向理性和建設性：以治理優化預製菜發展環境，推動企業行為規範與消費

者的知情選擇。贏取公眾信賴，行業發展才能有美好未來。（ｊｑ）

