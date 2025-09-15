  • 會員
AH股新聞

15/09/2025 16:12

《中國要聞》中國企業５００強榜單發布：營業收入達１１０萬億…

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國企業聯合會今日發布了「２０２５中國企業５００強」榜
單。這是中國企聯連續第２４次向社會發布該榜單。前１０分別是國家電網、中國石油天然氣集
團、中國石油化工集團、中國建築、工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行、中國鐵路工程
集團、京東。
　
　　２０２５中國企業５００強營業收入達１１０﹒１５萬億元（人民幣．下同），入圍門檻實
現２３連升，達４７９﹒６０億元，提升５﹒７９億元；實現歸屬母公司所有者淨利潤總額
４﹒７１萬億元，增長４﹒３９％。
　
　　此外，千億規模企業數量顯著增長，２０２５中國企業５００強中，營業收入超過１０００
億元的企業數量為２６７家，較上年增加１４家，千億級企業佔比達５３﹒４％。
　
　　中國企業聯合會黨委書記朱宏任介紹，以中國企業５００強為代表的大企業，積極應對複雜
多變的外部環境，總體規模保持增長，發展質量穩步提升。２０２５中國企業５００強資產總額
為４６０﹒８５萬億元，增長７﹒４６％，在推進科技創新、產業升級、參與國際競爭等方面發
揮了有力的引領帶動作用。
　
「２０２５中國企業５００強」榜單前２０
　　名次　　　　　　　企業名稱　　　　　　　　營業收入╱萬元　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１　　　　　　國家電網有限公司　　　　　３９４５９２８３３
　　２　　　中國石油天然氣集團有限公司　　　２９６９０４８１３
　　３　　　　中國石油化工集團有限公司　　　２９３１９５６２７
　　４　　　　　中國建築股份有限公司　　　　２１８７１４７８４
　　５　　　　中國工商銀行股份有限公司　　　１６２９７１６００
　　６　　　　中國農業銀行股份有限公司　　　１４１９９２４００
　　７　　　　中國建設銀行股份有限公司　　　１２４１４８３８０
　　８　　　　　中國銀行股份有限公司　　　　１２６４６９２００
　　９　　　　中國鐵路工程集團有限公司　　　１１６０８４８３８
　　１０　　　　京東集團股份有限公司　　　　１１５８８１９００
　　１１　　　中國人壽保險（集團）公司　　　１１５３２１７００
　　１２　中國平安保險（集團）股份有限公司　１１４０８１４００
　　１３　　　中國鐵道建築集團有限公司　　　１０６８２４６０７
　　１４　　　中國移動通信集團有限公司　　　１０４５０７３４８
　　１５　　　中國交通建設集團有限公司　　　１００１２２６８１
　　１６　　　　中國中信集團有限公司　　　　９９９６９９３７　
　　１７　　　阿里巴巴集團控股有限公司　　　９９６３４７００　
　　１８　　　中國海洋石油集團有限公司　　　９４１３５６２５　
　　１９　　　　　中國華潤有限公司　　　　　９３２６７７０１　
　　２０　　　中國寶武鋼鐵集團有限公司　　　９００２０４４９　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｑ）

