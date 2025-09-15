  • 會員
15/09/2025 18:01

【ＡＩ】河南：加快高端芯片研發，做強ＡＩ手機、個人計算機、…

　　《經濟通通訊社１５日專訊》河南省人民政府辦公廳印發《河南省加快人工智能賦能新型工
業化行動方案（２０２５－２０２７年）》。方案提出，突破人工智能終端。加快高端芯片研發
，做強人工智能手機、個人計算機、大模型一體機等整機。圍繞智慧城市、智慧教育、智慧環保
、智慧交通、智慧醫療等領域需求，發展智能傳感器、集成電路等高端元器件和人工智能視聽終
端、醫養終端、車載終端、工業級人工智能終端，支持終端產品與大模型融合創新，探索全新產
品形態。
　
　　方案還提出，完善算力和網絡設施。深度融入全國一體化算力網，加快國家超算互聯網核心
節點、河南空港智算中心等建設，推進區域算力資源調度和協同。支持企業打造５Ｇ全連接工廠
，爭創國家工業互聯網標識解析頂級節點，加快二級節點建設和應用推廣。
　
＊到２０２７年人工智能產業規模突破１６００億＊
　
　　到２０２７年，規模以上工業企業智能應用場景覆蓋範圍實現從單點突破向綜合集成躍升，
人工智能產業規模突破１６００億元人民幣，建成全國重要的人工智能產業高地和創新應用示範
區。
　
　　新能源汽車產業方面，《方案》提出，運用人工智能算法加強反應機理、關鍵材料、系統設
計、製備工藝等技術攻關，發展高性能動力電池、電機和電控系統。建設柔性智能製造單元，發
展模塊化生產方式，實現多車型混流生產。推動新能源汽車智能化、網聯化升級，加快大模型在
感知、規劃和控制等環節深度賦能，突破高階自動駕駛技術。（ｊｑ）

