【車企血戰】比亞迪：積極響應《供應商帳款支付規範倡議》

《經濟通通訊社１５日專訊》中汽協發布《汽車整車企業供應商帳款支付規範倡議》，比亞
迪汽車表示，積極響應倡議，貫徹落實《保障中小企業款項支付條例》要求，聚焦訂單確認、交
付與驗收、支付與結算、合同期限等關鍵環節，持續通過技術創新與管理優化，攜手上下游伙伴
，共同構建比亞迪汽車協作共贏發展生態，推動中國汽車產業高質量發展。（ｃｔ）
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
15/09/2025 12:04
《經濟通通訊社１５日專訊》中汽協發布《汽車整車企業供應商帳款支付規範倡議》，比亞
迪汽車表示，積極響應倡議，貫徹落實《保障中小企業款項支付條例》要求，聚焦訂單確認、交
付與驗收、支付與結算、合同期限等關鍵環節，持續通過技術創新與管理優化，攜手上下游伙伴
，共同構建比亞迪汽車協作共贏發展生態，推動中國汽車產業高質量發展。（ｃｔ）
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N