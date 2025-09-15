  • 會員
AH股新聞

15/09/2025 09:29

《Ａ股行情》中美馬德里會談，滬綜指高開０﹒１４％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中美團隊周日（１４日）在西班牙馬德里啟動新一輪談判，兩
國代表團分別由中國國務院副總理何立峰以及美國財長貝森特率領，這也是雙方第四次在歐洲舉
行會晤。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開０﹒１４％，報３８７６﹒１點，深成指高開
０﹒３７％，創業板指高開１﹒０５％。
　
　　據悉，中美會談涉及貿易、經濟和ＴｉｋＴｏｋ等議題。ＴｉｋＴｏｋ的「不賣就禁」期限
原定９月１７日到期，知情人士至美國特朗普政府預計將再次延長該期限。目前有關交易需要中
國政府批准，但自從特朗普對華加徵對等關稅後，交易便擱淺。
　
　　另外，美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）將包括上海復旦（０１３８５）
（滬：６８８３８５）、華嶺股份等２３家中國公司列入出口管制實體名單，文件指它們採購原
產於美國的物品，用於「支援中國的軍事現代化，參與中國的先進計算和整合製造及分銷領域，
直接向中國的軍事、政府和安全機構供貨」。其中２家被指為中芯國際　（００９８１）　
（滬：６８８９８１）採購美國芯片製造設備。
中國隨後宣布對原產於美國的進口相關模擬芯片啟動反傾銷調查，並就美國對華集成電路領域相
關措施發起反歧視調查。中美博弈持續，半導體板塊盤初活躍。
　
　　人民銀行公布，今日進行２８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有
１９１５億元逆回購到期，即今日淨投放８８５億元。本周公開市場有１２６４５億元逆回購到
期，今天還有１２００億元國庫現金定存到期。（ｒｙ）

