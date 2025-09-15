《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２２％，寧德時代Ａ股新高

《經濟通通訊社１５日專訊》內地８月經濟數據全面遜預期，規模以上工業增加值同比增

５﹒２％，增速創一年最低水平；社會消費品零售總額同比增３﹒４％，亦不及預期３﹒９％，

並創去年１１月以來最低水平；首８月固定資產投資微增０﹒５％，大遜預期增１﹒４％，累計

增速創五年最低水平；８月全國城鎮調查失業率升至５﹒３％，創六個月最高水平。



滬深股市上午仍收升，滬綜指半日升０﹒２２％，報３８７９﹒２８點，深成指揚

１﹒０７％，創業板收漲２﹒１３％；兩市半日成交１５０６９億元（人民幣．下同），較上個

交易日同時段成交回落１２４１億元或７﹒６％。



儲能概念股表現強勢，寧德時代（深：３００７５０）彈約９﹒９％，報３５７元，盤中曾

見３７１﹒５２點創股價新高；陽光電源（深：３００２７４）盤中也破頂，半日升５﹒９％。

高盛發表報告指，萬得中國鋰電池指數過去６０個交易日升約四成，顯著跑贏滬深３００指數的

１８％升幅。該行指，縱使短期電池市場緊張，對電池價格可持續上升保持審慎觀點。相信電池

股近期股價上升已反映明年平均售價上升２％至５％的預期。高盛偏好寧德時代及國軒高科國軒

高科（深：００２０７４），認為兩者受惠周期性復甦及估值吸引。該行對寧德時代Ａ股目標價

為３６９元，評級「買入」；對國軒高科目標價為５４﹒８元，評級「買入」。



此外，遊戲股大漲，星輝娛樂（深：３０００４３）、完美世界（深：００２６２４）雙雙

漲停。券商研報稱，今年１－８月國家新聞出版署發布國產網絡遊戲版號１０５０個，同比增長

２３﹒５３％。遊戲版號的常態化發放，體現監管政策對於遊戲產業發展的支持力度在持續加大

。（ｒｙ）

