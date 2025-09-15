《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒２６％兩連跌，「寧王」帶動電氣股…

《經濟通通訊社１５日專訊》中國８月經濟數據全面遜預期，有分析指數據持續走弱反映經

濟增長動能放緩已是趨勢而非短期波動。滬深股市今日升跌不一，滬指收跌０﹒２６％兩連跌，

報３８６０﹒５０點，深成指升０﹒６３％，創業板指升１﹒５２％。滬深兩市全天成交額

２﹒２７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少２４３５億元或９﹒６％。



８月工業增加值增５﹒２％增速創一年最低；消費品零售總額增３﹒４％，創去年１１月以

來最低；首８月固投微增０﹒５％創五年最低水平；國家統計局新聞發言人付凌暉表示，中國經

濟增長「穩」沒有改變；但也要看到外部環境複雜嚴峻，不穩定不確定因素較多，國內市場供強

需弱，部分企業經營困難。下階段要強化宏觀政策的調節，有效釋放內需潛力，做強國內大循環

，促進國內國際雙循環。市場人士則預計決策層可能會在１０月公布三季度ＧＤＰ數據後對政策

進行微調。財政可能會略微加強支持，但不會出台大規模刺激措施。



從板塊來看，動力電池龍頭「寧王」－－寧德時代（深：３００７５０）升超９％，盤中創

歷史新高，帶領動力電池、電氣設備股逆市衝高。供應商指寧德時代對２０２６年排產指引出現

高增長；實際上不僅是對明年，今年的需求已經大幅提升。另國家發改委和國家能源局近日印發

新型儲能規模化建設行動方案（２０２５－２０２７年），促培育能源領域新質生產力，進一步

擴大內需，推動新型儲能規模化建設和高質量發展。



此外，豬肉、遊戲及汽車產業鏈升幅居前，電信運營及黃金概念則高位回調。個股跌多升少

，滬深兩市超３２００隻個股收挫。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４５３３﹒０６ ＋０﹒２４

上證指數 ３８６０﹒５０ －０﹒２６ ９８６１﹒７２

深證成指 １３００５﹒７７ ＋０﹒６３ １２９１２﹒５０

創業板指 ３０６６﹒１８ ＋１﹒５２

科創５０ １３４０﹒４０ ＋０﹒１８

Ｂ股指數 ２６３﹒２２ ＋０﹒０１ １﹒５３

深證Ｂ指 １３５０﹒３０ －０﹒６７ １﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

