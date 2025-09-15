  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

15/09/2025 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒２６％兩連跌，「寧王」帶動電氣股…

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國８月經濟數據全面遜預期，有分析指數據持續走弱反映經
濟增長動能放緩已是趨勢而非短期波動。滬深股市今日升跌不一，滬指收跌０﹒２６％兩連跌，
報３８６０﹒５０點，深成指升０﹒６３％，創業板指升１﹒５２％。滬深兩市全天成交額
２﹒２７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少２４３５億元或９﹒６％。
　
　　８月工業增加值增５﹒２％增速創一年最低；消費品零售總額增３﹒４％，創去年１１月以
來最低；首８月固投微增０﹒５％創五年最低水平；國家統計局新聞發言人付凌暉表示，中國經
濟增長「穩」沒有改變；但也要看到外部環境複雜嚴峻，不穩定不確定因素較多，國內市場供強
需弱，部分企業經營困難。下階段要強化宏觀政策的調節，有效釋放內需潛力，做強國內大循環
，促進國內國際雙循環。市場人士則預計決策層可能會在１０月公布三季度ＧＤＰ數據後對政策
進行微調。財政可能會略微加強支持，但不會出台大規模刺激措施。
　
　　從板塊來看，動力電池龍頭「寧王」－－寧德時代（深：３００７５０）升超９％，盤中創
歷史新高，帶領動力電池、電氣設備股逆市衝高。供應商指寧德時代對２０２６年排產指引出現
高增長；實際上不僅是對明年，今年的需求已經大幅提升。另國家發改委和國家能源局近日印發
新型儲能規模化建設行動方案（２０２５－２０２７年），促培育能源領域新質生產力，進一步
擴大內需，推動新型儲能規模化建設和高質量發展。
　
　　此外，豬肉、遊戲及汽車產業鏈升幅居前，電信運營及黃金概念則高位回調。個股跌多升少
，滬深兩市超３２００隻個股收挫。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４５３３﹒０６　　＋０﹒２４　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３８６０﹒５０　　－０﹒２６　　　　９８６１﹒７２　　
　　深證成指　　１３００５﹒７７　＋０﹒６３　　　１２９１２﹒５０　　
　　創業板指　　３０６６﹒１８　　＋１﹒５２　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１３４０﹒４０　　＋０﹒１８　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６３﹒２２　　＋０﹒０１　　　　　１﹒５３　　　　
　　深證Ｂ指　　１３５０﹒３０　　－０﹒６７　　　　　１﹒００　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【你點睇？】蘋果發布超薄iPhone Air，市場反應一般，股價跌1.5%。你認為其產品仍物有所值？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處