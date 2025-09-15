【人行操作】人行２８００億逆回購利率持平，淨投放８８５億，…

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，今日進行２８００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購，中標利率持平１﹒４％。



公開市場今日有１９１５億元逆回購到期，即今日淨投放８８５億元。



本周公開市場有１２６４５億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期１９１５億元、

２４７０億元、３０４０億元、２９２０億元、２３００億元。此外，今天還有１２００億元國

庫現金定存到期。



＊今日開展６０００億元買斷式逆回購操作＊



人民銀行上周五（１２日）公告，為保持銀行體系流動性充裕，今日中國人民銀行將以固定

數量、利率招標、多重價位中標方式開展６０００億元買斷式逆回購操作，期限為６個月

（１８２天）。該操作規模較本月同期限品種到期量翻倍。



合併上周操作的三個月買斷式逆回購計算，９月買斷式逆回購淨投放規模已達３０００億元

。據統計，９月買斷式逆回購到期規模共計１３０００億元，其中上周五有一筆三個月期到期，

規模１００００億元；人行上周五開展了１００００億三個月期買斷式逆回購操作，完全對沖到

期。另外一筆規模３０００億元六個月期的具體到期日未知。（ｊｑ）

