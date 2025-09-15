【車企血戰】工信部：推動構建「整車－零部件」協作共贏發展生態

《經濟通通訊社１５日專訊》對於中國汽車工業協會發布《汽車整車企業供應商帳款支付規

範倡議》，推動汽車行業落實《保障中小企業款項支付條例》，工業和信息化部有關負責人回應

稱，工信部支持中汽協發布該份倡議，部方將充分發揮新能源汽車行業企業交流會商機制作用，

及時解決落實中的問題，多措並舉推動構建「整車－零部件」協作共贏發展生態，促進產業健康

可持續發展。



修訂後的《保障中小企業款項支付條例》今年６月起施行，內地１７家主流車企同月１０－

１１日聯合簽署《汽車行業維護公平競爭市場秩序承諾書》，明確承諾「對供應商支付帳期不超

過６０天」。該負責人表示，１７家重點整車企業克服困難作出供應商貨款「支付帳期不超過

６０天」的承諾，體現了企業的責任和擔當，而該倡議細化了執行要求，明確了貨物交付驗收、

帳期起計、對帳結算、款項支付等細節，有助於引領行業企業將帳期承諾落到實處，對促進汽車

行業規範發展具有重要意義。例如，明確貨物驗收時間原則上不超過３個工作日，帳期起算時間

原則上為供應商交貨並通過驗收之日，對中小企業建議全部採用現金或銀行承兌匯票支付，倡導

供貨雙方建立穩定合作關係、每次合同簽訂的有效期不少於１年等。



負責人又指出，推動縮短貨款帳期，也有助於整車企業提升經營管理質效，加快建立現代化

管理體系和做大做強。整車企業應著眼長遠，加強與供應商企業的互利共贏合作，相互扶持、相

互成就，共建良好發展生態，共促產業高質量發展，共享產業發展紅利。（ｓｌ）

