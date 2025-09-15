  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

15/09/2025 09:30

【車企血戰】工信部：推動構建「整車－零部件」協作共贏發展生態

　　《經濟通通訊社１５日專訊》對於中國汽車工業協會發布《汽車整車企業供應商帳款支付規
範倡議》，推動汽車行業落實《保障中小企業款項支付條例》，工業和信息化部有關負責人回應
稱，工信部支持中汽協發布該份倡議，部方將充分發揮新能源汽車行業企業交流會商機制作用，
及時解決落實中的問題，多措並舉推動構建「整車－零部件」協作共贏發展生態，促進產業健康
可持續發展。
　
　　修訂後的《保障中小企業款項支付條例》今年６月起施行，內地１７家主流車企同月１０－
１１日聯合簽署《汽車行業維護公平競爭市場秩序承諾書》，明確承諾「對供應商支付帳期不超
過６０天」。該負責人表示，１７家重點整車企業克服困難作出供應商貨款「支付帳期不超過
６０天」的承諾，體現了企業的責任和擔當，而該倡議細化了執行要求，明確了貨物交付驗收、
帳期起計、對帳結算、款項支付等細節，有助於引領行業企業將帳期承諾落到實處，對促進汽車
行業規範發展具有重要意義。例如，明確貨物驗收時間原則上不超過３個工作日，帳期起算時間
原則上為供應商交貨並通過驗收之日，對中小企業建議全部採用現金或銀行承兌匯票支付，倡導
供貨雙方建立穩定合作關係、每次合同簽訂的有效期不少於１年等。
　
　　負責人又指出，推動縮短貨款帳期，也有助於整車企業提升經營管理質效，加快建立現代化
管理體系和做大做強。整車企業應著眼長遠，加強與供應商企業的互利共贏合作，相互扶持、相
互成就，共建良好發展生態，共促產業高質量發展，共享產業發展紅利。（ｓｌ）

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處