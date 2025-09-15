  • 會員
AH股新聞

15/09/2025 09:59

【債券通】債券通南向通擴容通知據報下達，非銀機構投資點心債…

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今年７月宣布對債券通南向通「擴容」，境內投資者
範圍擴大至券商、基金、保險、理財等四類非銀機構。據《財新》報道指出，多名來自保險、公
募基金的人士近日確認，已收到人行關於債券通南向通試點擴容的通知，而通知顯示，擴容後的
非銀機構通過南向通購買香港的人民幣債券，如點心債，可以不佔用ＱＤＩＩ額度。
　
　　報道指，完整的試點名單尚未對外公布，新入選機構預計年底前試運行，屆時將視情況決定
是否在年底或明年上半年進一步擴大範圍。
　
　　此前申萬宏源固收研究報告曾指出，實質上ＱＤＩＩ╱ＲＱＤＩＩ投資者在債券南向通開放
初期就已經開放，但較少參與投資的原因是這類投資者參與時需佔用ＱＤＩＩ額度，若本次擴容
機構參與仍需佔用ＱＤＩＩ額度，剛開放實質性意義較為有限。報告認為，在人民幣國際化背景
下，本次擴容不佔用ＱＤＩＩ額度的概率較大，開放投資者範圍，有利於香港債券市場的價格發
現，提升債券市場流動性，促進人民國國際化。
　
　　另外，報道引述公募基金人士表示，試點或比想象中更複雜，若未來允許資管產品直接參與
南向通，相應的監管框架也需進行適應性調整，以匹配新產品結構及跨境投資模式帶來的新風險
，在稅率和清算細節上可能也會有差異。（ｓｌ）

