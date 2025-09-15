  • 會員
15/09/2025 12:16

【關稅戰】美民主黨議員施壓，要求對華貿易協議包含限制產能條款

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據《路透》報道，中美官員在西班牙舉行經貿會談之際，美國
民主黨議員要求特朗普政府向中國施壓，以遏制「結構性產能過剩」，從實質上改變中國的經濟
模式。
　
　　美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾周日（１４日）在馬德里開始與中國國務院副總理何
立峰率領的中方團隊展開會談。美國眾議院中國特別委員會的民主黨成員上周五（１２日）致信
貝森特和其他高級貿易官員，稱任何雙邊貿易協議都應包括要求中國減少工業產能過剩的「約束
性要求」。
　
　　信中稱，「中國歷史性地、破壞性地利用結構性產能過剩來推動經濟增長，無疑讓美國工業
、就業和國際市場穩定付出了代價」。信中認為，談判應解決產能過剩問題，並以中國的鋼鐵和
太陽能面板行業為例，指這些行業在產能大舉擴張後出現了出口浪潮，從而損害了美國和其他地
區的就業和產業。這些出口也給盟友和合作夥伴帶來焦慮，美國政府應該利用這些焦慮與他們合
作，構建應對中國產能過剩的國際聯合行動。信中還稱，這需要對關稅採取「更加平衡」的策略

　
　　報道指，美國財政部和商務部沒有回答有關這封信的提問。
　
　　報道稱，中國生產的商品遠遠超過了國內消費能力，導致海外出貨量激增並引發國內價格戰
。中國官員一再反駁美方關於產能過剩的說法，與此同時，當局已針對部分行業的通縮和價格戰
啟動整治行動。（ｓｌ）

