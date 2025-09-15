  • 會員
15/09/2025 14:21

《神州能源》廣州：推進Ｖ２Ｇ規模化應用，探索「電力充儲放一…

　　《經濟通通訊社１５日專訊》廣州市工業和信息化局印發《廣州市建設國家車網互動規模化
應用試點城市工作方案（２０２５－２０２７年）》，要求以「雙碳」目標為引領，以新型能源
體系與新型電力系統建設為支撐，立足廣州市「智車之城」戰略定位，兼顧規模與安全統籌，推
進新能源汽車與電網雙向互動（Ｖ２Ｇ）規模化應用。
　
　　工作原則包括聚焦智能有序充電、雙向充放電、光儲充一體化等場景，探索「電力充儲放一
張網」建設；鼓勵整車企業強化Ｖ２Ｇ車型研發和售後服務，完善車網互動標準體系與電力市場
交易機制，探索超大城市能源轉型與電力保供新路徑。
　
　　工作目標是力爭到２０２５年底，接入政府監管平台的智能有序充電站達到６００座，智能
有序換電站達到１３０座，智能有序充電樁達到２﹒８萬個，接入廣州虛擬電廠平台的車網互動
聚合資源達到４３萬千瓦。至２０２５年底，常態化參與電力削峰填谷的Ｖ２Ｇ充電樁和Ｖ２Ｇ
車輛實現「雙過千」，Ｖ２Ｇ放電量不低於１５０萬千瓦時，２０２６年放電量不低於２００萬
千瓦時，２０２７年放電量不低於２５０萬千瓦時。（ｓｌ）

