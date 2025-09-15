  • 會員
AH股新聞

15/09/2025 14:21

《神州能源》廣州：支持充電運營商積極爭取售電資質，參與電力…

　　《經濟通通訊社１５日專訊》廣州市工業和信息化局印發《廣州市建設國家車網互動規模化
應用試點城市工作方案（２０２５－２０２７年）》，目的是推進新能源汽車與電網雙向互動
（Ｖ２Ｇ）規模化應用。其中，《方案》提出，鼓勵車網互動資源聚合參與電力現貨市場，支持
充電運營商通過積極爭取售電資質或與優質售電公司合作等方式常態化參與電力現貨交易。
　
　　探索車網互動資源聚合參與輔助服務市場，支持電網聯合充換電運營商通過廣州市虛擬電廠
平台開展大型充換電場站聚合參與廣東省調頻等輔助服務試點，力爭在２０２５年底前實現不少
於１０座場站聚合參與調頻。
　
＊推動充電運營商通過虛擬電廠平台參與綠電交易試點＊
　
　　《方案》又提出，探索車網互動資源聚合參與綠電交易，研究設計車網互動資源聚合參與綠
電交易的試點方案，推動廣州市充電運營商通過虛擬電廠平台參與綠電交易試點，結合試點積極
探索綠電交易和綠證溯源機制，探索建立綠電交易與碳普惠機制建設銜接措施。（ｓｌ）

