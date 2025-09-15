  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

15/09/2025 10:00

【聚焦數據】首８月地產投資降１２﹒９％，商品房銷售額跌７﹒…

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，１－８月，全國房地產
開發投資６０３０９億元（人民幣．下同），同比下降１２﹒９％，降幅較１－７月擴大０﹒９
個百分點；其中，住宅投資４６３８２億元，下降１１﹒９％。
　
　　１－８月，新建商品房銷售額５５０１５億元，下降７﹒３％，降幅較１－７月擴大０﹒８
個百分點；其中住宅銷售額下降７﹒０％。１－８月，新建商品房銷售面積５７３０４萬平方米
，同比下降４﹒７％；其中住宅銷售面積下降４﹒７％。
　
　　８月末，商品房待售面積７６１６９萬平方米，比７月末減少３１７萬平方米。其中，住宅
待售面積減少３０７萬平方米。
　
＊首８月房地產開發企業到位資金降８％＊
　
　　１－８月，房地產開發企業房屋施工面積６４３１０９萬平方米，同比下降９﹒３％。其中
，住宅施工面積４４８４６０萬平方米，下降９﹒６％。房屋新開工面積３９８０１萬平方米，
下降１９﹒５％。其中，住宅新開工面積２９３０４萬平方米，下降１８﹒３％。房屋竣工面積
２７６９４萬平方米，下降１７﹒０％。其中，住宅竣工面積１９８７６萬平方米，下降
１８﹒５％。
　
　　１－８月，房地產開發企業到位資金６４３１８億元，同比下降８﹒０％，降幅較１－７月
擴大０﹒５個百分點。其中，國內貸款１０２３２億元，增長０﹒２％；利用外資１８億元，下
降１１﹒５％；自籌資金２２９７４億元，下降８﹒９％；定金及預收款１８８４４億元，下降
１０﹒５％；個人按揭貸款８８５７億元，下降１０﹒５％。
　
　　８月，房地產開發景氣指數為９３﹒０５，較７月下降０﹒２８，為今年２月以來最低。
　
　
　

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處