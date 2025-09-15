【聚焦數據】首８月地產投資降１２﹒９％，商品房銷售額跌７﹒…

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，１－８月，全國房地產

開發投資６０３０９億元（人民幣．下同），同比下降１２﹒９％，降幅較１－７月擴大０﹒９

個百分點；其中，住宅投資４６３８２億元，下降１１﹒９％。



１－８月，新建商品房銷售額５５０１５億元，下降７﹒３％，降幅較１－７月擴大０﹒８

個百分點；其中住宅銷售額下降７﹒０％。１－８月，新建商品房銷售面積５７３０４萬平方米

，同比下降４﹒７％；其中住宅銷售面積下降４﹒７％。



８月末，商品房待售面積７６１６９萬平方米，比７月末減少３１７萬平方米。其中，住宅

待售面積減少３０７萬平方米。



＊首８月房地產開發企業到位資金降８％＊



１－８月，房地產開發企業房屋施工面積６４３１０９萬平方米，同比下降９﹒３％。其中

，住宅施工面積４４８４６０萬平方米，下降９﹒６％。房屋新開工面積３９８０１萬平方米，

下降１９﹒５％。其中，住宅新開工面積２９３０４萬平方米，下降１８﹒３％。房屋竣工面積

２７６９４萬平方米，下降１７﹒０％。其中，住宅竣工面積１９８７６萬平方米，下降

１８﹒５％。



１－８月，房地產開發企業到位資金６４３１８億元，同比下降８﹒０％，降幅較１－７月

擴大０﹒５個百分點。其中，國內貸款１０２３２億元，增長０﹒２％；利用外資１８億元，下

降１１﹒５％；自籌資金２２９７４億元，下降８﹒９％；定金及預收款１８８４４億元，下降

１０﹒５％；個人按揭貸款８８５７億元，下降１０﹒５％。



８月，房地產開發景氣指數為９３﹒０５，較７月下降０﹒２８，為今年２月以來最低。







