【ＦＯＣＵＳ】經濟「冷風」再起，市場淡定有因

【ＦＯＣＵＳ】中國三大重磅數據－－工業、社零、固投，８月表現全數低於預期，深究分
項細節
，更是難掩疲態。不過，面對「昨日重現」般的增長放緩軌跡，Ａ股、港股暫波瀾不興，似押注
未來更多政策托底。
＊首８月固投增速５年低＊
國家統計局周一（１５日）揭盅，８月規模以上工業增加值按年增５﹒２％（預期
：５﹒７％），錄去年８月以來最低；其中，上游首當其衝「反內捲」的水泥、平板玻璃、電解
鋁、粗鋼等行業，產量按年齊跌。
首８月固定資產投資按年增０﹒５％（預期：１﹒４％），刷新５年新低；單計８月，按年
跌幅更從７月的５﹒２％擴大至９﹒５％，或折射產能過剩陰影下，大幹快上式投資持續收斂。
至於房地產開發投資，８月按年跌２０％，首８月計下降１２﹒９％。
＊以舊換新效應似遞減＊
備受關注的社會消費品零售，８月按年增３﹒４％（預期：３﹒９％），錄去年１１月以來
最低；其中，因５月《黨政機關厲行節約反對浪費條例》（俗稱禁酒令）而增速驟然放緩的餐飲
收入，錄４個月最低的４４９６億元（人民幣．下同）。就在周日（１４日），２５年飛天茅台
批發價見１７７０元，再創上市以來新低。
其他類別亦可圈可點。此前受益以舊換新國補，單月零售額一度企上１２００億元的「家電
音像器材類」，８月縮水至８６１億元；金價屢創新高，帶動「金銀珠寶類」銷售錄３０６億元
的５個月最高
；盡管７０個大中城市新建商品住宅價格指數跌幅錄去年３月以來最低的２﹒５％，但８月銷售
額仍按年跌１４％。
＊押注政策支持陸續來＊
工業、社零、固投三大指標連續第二個月全數低於預期，如同去年甚囂塵上的「二次衝擊」
劇本重演－－去年７、８月，上述指標亦是持續低於預期。就在三季度ＧＤＰ回落至４﹒６％的
數據公布前，央媽於９月底領銜「傾力救市」，最終令四季度ＧＤＰ強勁反彈至５﹒４％。
與去年不同的是，今次有關資本市場可持續上漲的共識更為堅實，而儘管整體固定資產投資
舉步維艱，但零售、工業表現實際仍見邊際改善。換言之，去年「９．２４」火箭筒式的強力刺
激或難再，但繼提前下達部分２０２６年新增地方政府債務限額後，更多諸如減息降準式的政策
支持將陸續有來。
