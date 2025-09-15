【聚焦人幣】８月人行口徑外匯佔款減７０７﹒９８億，連減１７…

《經濟通通訊社１５日專訊》中國人民銀行公布，８月末中央銀行口徑外匯佔款餘額為
２１４３８２﹒０４億元人民幣，較７月末減少７０７﹒９８億元人民幣，連減１７個月。
（ｓｌ）
15/09/2025 17:55
