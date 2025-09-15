  • 會員
AH股新聞

15/09/2025 17:27

《中國監管》市監總局：運輸散裝食油等液態食品實行一容器一證…

　　《經濟通通訊社１５日專訊》為規範重點液態食品道路散裝運輸行為，補齊食品安全全鏈條
監管短板，保障食品安全，國家市場監督管理總局依據相關規定，起草了《重點液態食品道路散
裝運輸管理辦法（徵求意見稿）》（下稱《辦法》）、《實行道路散裝運輸許可制度的重點液態
食品目錄（徵求意見稿）》（下稱《目錄》）、《液態食品道路散裝運輸聯單管理工作規範（徵
求意見稿）》（下稱《規範》），現向社會公開徵求意見。
　
　　《目錄》顯示，實行道路散裝運輸許可制度的重點液態食品包括食用植物油及其原油（毛油
），食醋等液體調味料，酒類，蔗糖水溶液等食糖，玉米糖漿等澱粉糖共５類。
　
　　《辦法》提出，重點液態食品道路散裝運輸准運證實行「一容器一證」原則，即道路運輸經
營者使用不同運輸容器從事重點液態食品道路散裝運輸，應當分別取得准運證。運輸容器外表顯
著位置須明顯標識「食品專用」或「ｘｘ專用」字樣，容器內外乾淨衛生，不得裝運食品以外的
其他物質。
　
＊與重點液態食品直接接觸人員要持健康證明＊
　
　　《辦法》又提出，從事重點液態食品道路散裝運輸經營，要有專職或者兼職的食品安全管理
人員，相關人員應熟悉重點液態食品道路散裝運輸的食品安全要求和操作規範，而與重點液態食
品直接接觸的從業人員要持有有效的健康證明。
　
　　同時，重點液態食品道路散裝運輸經營者應當制定運輸食品安全管理制度，明確運輸容器管
理、裝卸、運輸過程食品安全管理等要求，加強運輸容器清潔、維護和管理，如實記錄，留檔備
查，配合發貨方開展出庫交付查驗、收貨方卸載入庫查驗等。
　
＊每車╱罐次散裝液態食品發貨應填一份聯單＊
　
　　《規範》則提出，發貨方每交付運輸一車（罐）次散裝液態食品，應當填寫一份聯單。發貨
方應當查驗承運方的重點液態食品道路散裝運輸准運證，運輸容器的專用標識、前一載運輸食品
信息、清潔記錄及清潔狀況（無需清潔的除外）等；裝貨完成後應要求承運方對散裝液態食品運
輸容器施加鉛封。
　
　　《規範》又提出，承運方應當在運輸容器顯著位置噴塗專用標識，按照國家有關規定使用運
輸容器並及時清潔，嚴禁裝運食品以外的其他物質。
　
＊收貨、發貨及承運方均需保留聯單２年＊
　
　　《規範》並提出，收貨方應當按照聯單填寫的內容對運抵的散裝液態食品核實驗收，重點查
驗承運方的准運證、運輸記錄、運輸容器的專用標識、清潔記錄及清潔狀況、核驗運輸容器鉛封
是否完整等。收貨方應當將聯單第一聯正聯自接受該車（罐）次散裝液態食品之日起十日內交付
發貨方存檔，第二聯交付承運方存檔，第三聯由收貨方自行存檔。聯單保存期限為２年。
（ｓｌ）

