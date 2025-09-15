  • 會員
AH股新聞

15/09/2025 16:26

國家市監總局：對英偉達違反反壟斷法展開進一步調查

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家市場監管總局今日發布公告指，近日，經初步調查，英偉
達公司違反《中華人民共和國反壟斷法》和《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達公司
收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告》（下稱《公告》），市監總局依法決定
對其實施進一步調查。
　
　　去年１２月，市監總局宣布對英偉達立案，展開反壟斷調查。此次調查涉及的是英偉達收購
以色列公司邁絡思（Ｍｅｌｌａｎｏｘ）。這項收購於２０２０年４月完成，交易金額約６９億
美元，邁絡思成為英偉達的全資子公司。
　
　　２０２０年４月發布的《公告》顯示，市監總局審查此項收購時認為，收購將對全球和中國
ＧＰＵ加速器、專用網絡互聯設備和高速以太網適配器市場，具有或者可能具有排除、限制競爭
效果。申報方隨後提交附加限制性條件承諾方案，市監總局認為，該份承諾可減少此次收購對競
爭造成的不利影響，因此決定附加限制性條件批准，並要求英偉達、邁絡思方面履行七項義務。
如相關方面未履行有關義務，市監總局將根據《反壟斷法》相關規定作出處理。
　
　　該七項義務包括：１）　向中國市場銷售英偉達ＧＰＵ加速器與邁絡思高速網絡互聯設備時
，不得以任何方式強制進行搭售，或者附加任何其他不合理的交易條件；不得阻礙或限制客戶單
獨購買或使用上述產品；不得在服務水平、價格、軟件功能等方面歧視單獨購買上述產品的客戶
。２）　依據公平、合理、無歧視原則向中國市場繼續供應英偉達ＧＰＵ加速器、邁絡思高速網
絡互聯設備和相關軟件、配件。３）　繼續保證英偉達ＧＰＵ加速器與第三方網絡互聯設備、邁
絡思高速網絡互聯設備與第三方加速器的互操作性。４）　繼續保持邁絡思高速網絡互聯設備點
對點通信軟件和集合通信軟件的開源承諾。５）　對第三方加速器和網絡互聯設備製造商的信息
採取保護措施。第６和第７項則為保密信息。（ｓｌ）

