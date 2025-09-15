《中國要聞》上海：探索境外已上市且國內未註冊醫療器械在滬先…

《經濟通通訊社１５日專訊》上海市人民政府辦公廳今日發布《上海市促進高端醫療器械產

業全鏈條發展行動方案》，其中提到，探索境外已上市且國內未註冊的醫療器械在滬先行試用。

支持取得進口或境內醫療器械註冊證的企業在滬生產第二類、第三類醫療器械。優化試點醫療機

構自研試劑備案管理機制，鼓勵試點醫療機構根據臨床急需持續開展自研試劑開發與備案工作。

積極爭取率先開展醫療器械註冊證轉讓試點。



《方案》並提到，重點發展產品包括：



（一）高端醫學影像產品。加快正電子發射及Ｘ射線計算機體層成像掃描設備、高清血管造影設

備等高性能產品迭代升級，推動微型家用超聲設備等產品研發。



（二）高端植入介入產品。加快可吸收血管支架、新型骨科植入物等新型產品迭代升級，推動血

管內壓電導絲系統、心功能改善輔助反搏系統等產品開發。



（三）高端手術系統。加快腔鏡手術機器人等高性能手術系統迭代升級，推動柔性手術機器人等

新一代手術系統研發。



（四）高端體外診斷產品。加快新型高通量測序儀、新型化學發光診斷設備及試劑等自動化醫用

診斷設備與試劑迭代升級，推動基於疾病診斷新標誌物的分子診斷設備與試劑、家用無創血糖檢

測系統等體外診斷產品研發。



（五）高端放射治療產品。加快質子治療系統、硼中子俘獲治療設備等產品迭代升級，推動閃光

放療設備等產品研發。



（六）高端康復治療產品。加快康復機器人、外骨骼機器人等可實時感知患者運動認知狀態的康

復產品迭代升級，推動神經信號高分辨率解析的侵入式╱半侵入式腦機接口等產品研發。



（七）高端人工智能醫療器械。加快智能醫學影像診斷軟件、手術導航系統等產品迭代升級，推

動醫學智能體、醫療具身智能機器人等產品研發。



（八）未來新型創新器械。加快精準診療微納機器人等未來治療產品，基於量子、核酸質譜等技

術的未來診療產品，類腦智能等產品研發。（ｓｌ）

