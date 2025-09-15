《神州能源》廣州：為Ｖ２Ｇ充換電設施提供不超設備成本５０％…

《經濟通通訊社１５日專訊》廣州市工業和信息化局印發《廣州市建設國家車網互動規模化

應用試點城市工作方案（２０２５－２０２７年）》，目的是推進新能源汽車與電網雙向互動

（Ｖ２Ｇ）規模化應用。其中，《方案》提出落實相關扶持政策。按Ｖ２Ｇ設備額定放電功率，

為各類Ｖ２Ｇ充換電設施提供不超過Ｖ２Ｇ設備成本５０％的建設補貼。對投資升級具備Ｖ２Ｇ

設備監控功能的市級充電設施監管平台，給予不超過平台升級投資額５０％的補貼。對各類

Ｖ２Ｇ充換電設施給予不超過５元人民幣╱千瓦時的放電補貼。每年獎補資金總額不超過

２０００萬元人民幣。



對參與試點的個人Ｖ２Ｇ用戶，鼓勵參與試點的車企或相關企業為試點個人用戶先行墊付其

應享受的Ｖ２Ｇ設施建設補貼和放電補貼，提升用戶參與積極性。



＊確保年底前試點社區全部新接入充電樁具智能有序功能＊



《方案》又提出，積極開展面向全市範圍的市級需求響應試點。２０２５年底前，力爭參與

需求響應試點的車網互動聚合商規模不少於５家，參與的充換電站不少於３６０座，參與的充電

樁不少於５８００個，最大響應能力達２萬千瓦。



推進智能有序充電試點社區建設。優先選擇電力容量相對緊張、易於統一改造和統一管理的

居住社區，２０２５年底前在白雲區建成不少於２個智能有序充電試點社區，在廣州其他區域建

成不少於４個智能有序充電試點社區，並確保試點社區全部新接入充電樁均具備智能有序功能，

率先實現充電樁「應接盡接」。



＊力爭到年底於標桿示範區建成Ｖ２Ｇ樁不少於３００個＊



多方協同推進白雲區多場景多主體Ｖ２Ｇ標桿示範區建設。支持Ｖ２Ｇ產業鏈上下游優勢單

位，協同標桿示範區建設，試點範圍覆蓋居民社區、產業園區、辦公園區、換電站、公交場站、

物流場站、政務辦公區以及公園等不少於８類場景，支持市提質增效產業園參與試點，圍繞各類

應用場景探索適用商業模式。力爭到２０２５年底，建成Ｖ２Ｇ樁不少於３００個，放電量不少

於３０萬千瓦時，常態化參與Ｖ２Ｇ車輛不少於４００輛。（ｓｌ）

